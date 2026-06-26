「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。オランダが１位通過、スウェーデンが３位通過を決めた。

後半１１分にこの日先発起用されたＦＷ前田のゴールで先制。後半１７分に同点に追いつかれた。

試合後、ＤＦ谷口は「とりあえずホッとしている気持ち。次に進めたということはポジティブにとらえています」と話した。

谷口は前半３９分に筋肉系の違和感を訴えたＤＦ板倉に代わって急きょ出場。「アクシデント気味で途中から出場しましたけど、試合開始からベンチでも一緒に闘っていたし、熱量というかそのテンションはゲームに出てる選手とほぼほぼ変わらず過ごせていたのでいい入りができたと思うし、落ち着いた対応ができたと思います」と振り返った。