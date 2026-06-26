〈「レギュラーが激減してパニックに…」オモロー山下（57）が明かす、ジャリズムの“2度の解散”の真相と、相方・世界のナベアツが激売れした時の“本音”〉から続く

お笑いコンビ・ジャリズムのツッコミ担当として一世を風靡した芸人のオモロー山下（57）さん。デビューした大阪ではスムーズに売れたが、東京進出に苦戦して2度の解散を経て42歳でピン芸人に。

【写真】売れっ子芸人→インタビュアー→うどん屋→投資家として資産3億円…波乱万丈すぎる人生のオモロー山下さん

ピン芸人としての限界を感じる中で、解散から約1年後に目黒にうどん店「山下本気うどん」を開店した。開店資金の1000万円を借りた2人の先輩芸人、そして料理も経営も素人だった山下さんの店が成功した意外な理由とは……。（全3本の2本目）





--2度目のコンビ解散後は、またピン芸人に戻られたんですよね。

山下 そうです。ただ、そこからまただんだん食えなくなっていったので、これは何かで稼がなあかんなと考えるようになって。それでうどん屋をやろうと思ったんです。

--突然すぎる気がするのですが、その発想はどこから?

山下 香川出身なのでもともとうどんは好きで、当時おいしいうどん屋さんを回ってTwitterで感想を書いたりしてました。そのなかで見つけたのが新宿の「うどん慎」というお店で、ここがめちゃくちゃうまかったんです。郊外の方に行くとおいしいうどんのお店はあったんですけど、都心部には僕が感動するような店はほとんどなくて、「この味を再現して出せたら絶対当たるんちゃうか」と思いました。

「何か別の方法で稼がなあかん」と1年間のうどん修業に

--「再現する」と言っても難しいですよね。

山下 それが店主の方が僕に気付いてくれて、話す機会があったんです。「こんなおいしいうどんのお店を僕もやりたいなと思っているんですよ」と言ったら、「それなら教えますよ」と言ってくれて。それでキッチンで働かせてもらって、うどんの作り方をイチから教えてもらいました。修業に1年ぐらい通いましたね。

--もともと料理は好きだったんですか?

山下 学生時代に居酒屋でキッチン担当のアルバイトをしていたので、ある程度は料理ができました。でもそれぐらいですね。

--飲食店は成功するのが本当に難しいと聞きますし、金銭的にもリスクがあると思うんですが山下さんが一歩踏み出せたのはなぜなんでしょうか。

山下 金銭的なリスクだったら、芸人として食えなくなってる時点でもうあったんですよ。何か別の方法で稼がなあかんという状態になっていて、そこで「このうどんの味を再現できたら絶対流行る」と思えたので、店をやろうと決めました。

--開業する上で一番不安だったことは何ですか？

山下 修業させてもらった店のうどんの味を再現できるかどうかは最後の最後まで心配でしたね。うどんってすごい繊細で、修業先でもオープン前に味をチェックすると毎日味が違うし、「いつもより、今日はあんまりおいしくないな」という日もある。それぐらい繊細で、微妙に変わるんです。機材も道具も素材も全部同じものを揃えましたけど、場所が違うし、全然違う味になったらどうしようという不安がありました。だから自分の店で初めて釜にうどんを入れた時はめちゃくちゃ緊張しましたよ。

--実際はどうでしたか?

山下 いざ食べてみたら100%とは言わないですけど、80〜90%ぐらいは再現できていたんでほっとしました。これなら間違いなく繫盛店になると。

「500万円くらいなら貸してくれそうな気がした」2人の先輩芸人

--お店の開業資金はどうやって用意したんですか?

山下 計算したら1000万円くらいかかることがわかって、最初は公庫（日本政策金融公庫）で借りることも考えたんですけど、2割は自己資金を用意する必要があったんです。でもジャリズム時代に稼いだお金をピンになってから取り崩してしまっていたので、貯金は30万円くらいしかなかった。それで先輩の今田（耕司）さんと宮迫（博之）さんに500万円ずつ、計1000万円をお借りしました。

--それだけの大金をどうやって借りたんですか?

山下 いや、普通ですよ。お会いしたときに直接お願いしただけです。お二人とも驚きもせず、すぐに貸してくれました。同じ事務所なんで、お二人がいくらぐらい稼いでるかってなんとなくわかるんですよ（笑）。だから500万円くらいなら貸してくれそうな気はしてました。

--宮迫さんはどうでしたか？

山下 宮迫さんはもともとそういう人なんですよね。テレビで「事情を何も言わずに何円借りられるか」という企画があった時に宮迫さんに電話して「事情は言えないんですけど300万円貸してくれませんか」って行ったら、何も聞かずに「ええよ」って言ってくれたことがあって、お店の時も即答でした。

--お店の経営は最初から上手くいったんですか?

山下 上手くいきましたね。芸人時代に知ってくれてる人たちがいろんな形で取材に来てくれたんですよ。『芸人報道』（日本テレビ）でも、「山下本気うどんのメニューを考えよう」みたいな企画をやってくれて、芸人さんたちが考えてくれたメニューを僕が食べて、一番おいしかったものを本当にメニューにしたり。新しいお店は味の前にまず知ってもらうまでが遠いので、宣伝費がかからずにメディアに出られたのはめちゃくちゃ助かりました。そのおかげで、スタートダッシュはすごかったです。

--芸人時代の知名度以外に、成功の要因は何だったと思いますか?

山下 やっぱり味をちゃんと再現できたこと。僕は数字に弱いし、経営のことなんか何もわからないんですよ。原価率とかもよくわかってなかったし、メニューの値段も修業したお店を参考にしてなんとなくつけただけで。伝票は税理士さんに全部丸投げして、報告書が送られてくるんだけど読んでもわかんないから見てもいなかった。月の売上だけ見て「こんなもんか」と思って終わりです。

--事業を始めるときに経営の勉強はしなかったんですか?

山下 「行列のできる店の作り方」みたいな本を1冊読んだだけですね。でもその本に「自分の得意なことを生かせ」と書いてあったんです。それで僕の場合は芸人なので、宣伝はできるじゃないですか。あとは修業したお店の味を再現できればお客さんは来てくれるはずだと思ってました。

1年目に500万円、2年目で1000万円をすべて返済

--ご自身でもお店に立たれていたそうですね。

山下 1000万円を先輩から借りているので、まず返さなあかんじゃないですか。それで経費を削減するのに何が一番いいか考えたら、自分が働いてバイトの数を減らせばその分だけ人件費が浮くなと。だから芸人の仕事でルミネ（ルミネtheよしもと）に出るとき以外は毎日店に立って、朝の仕込みから最後の掃除まで全部やってました。最初の2年間ぐらいはそれを続けて、無事に1000万円を返しました。返してからは自分が店に立つことも少なくなっていきました。

--2年で完済したんですか？

山下 1年目に2人に250万円ずつ500万円返して、2年目に残りの250万円ずつを返しました。2人とも「利子とかいらないよ」って言ってくれたんですけど申し訳ないんで、宮迫さんにはグッチのキャリーバッグを、今田さんにはクロムハーツの置物をお礼の品としてお渡ししました。

--そんなにすぐ返して驚かれたんじゃないですか？

山下 今田さんからは「山下は他人のことは適当だけど、自分のためならものすごい頑張れるやつだから絶対大丈夫だと思った」って言われました。褒められてるのかよくわかりませんけど（笑）。

--そして「山下本気うどん」はフランチャイズ展開して大きくなっていくんですよね。

山下 目黒で6年ぐらいやっていたんですけど、5年目ぐらいのときにフランチャイズの話をいただきました。そこから徐々に広がっていった感じですね。

〈「現実逃避でパソコンをパタンと閉じた」うどん店売却の1億円が半分に…オモロー山下（57）が株投資で味わった“恐怖の10カ月”と“資産3億円への大逆転”〉へ続く

（ラリー遠田）