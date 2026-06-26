全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「羽咋市」という漢字を読めますか。「咋」が読めれば……。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：はくいし

羽咋市は、能登半島の西側に位置し、海岸線と田園地帯が広がる地域です。

能登半島のなかでも比較的交通の便がよく、金沢方面からのアクセスもしやすい場所にあります。

地名の由来にはいくつかの説があります。代表的なのは「羽喰（はくい）」に由来するという説で、古くこの地域で鳥に関わる狩猟が行われていたことから、この名が生まれ、後に現在の「羽咋」という表記になったとされています。

観光スポットとしてまず挙げられるのは「千里浜なぎさドライブウェイ」です。日本で唯一、一般車両で走行できる砂浜の道路として知られています。

羽咋市は日本海に面しているため海産物が豊富です。とくに冬の寒ブリ、甘エビ、カニなどが名物として挙げられます。

能登地方全体で知られる「能登丼」も羽咋市で提供されており、地元の魚介を使った丼料理が人気です。

また、米作りも盛んで、能登地域の良質な米の産地として知られています。

ゆでると果肉が糸状にほぐれる「そうめんかぼちゃ（糸瓜）」の産地としても知られています。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】地名当て「羽咋市」 砂浜を走行できる海岸があります（2枚）