グループＦの最終順位。※TCS＝チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月25日に、グループＦ最終節の２試合が行なわれた。

　日本対スウェーデンは１−１のドロー、チュニジア対オランダは、オランダが３−１で快勝した。

　これで最終順位が確定。勝点７でオランダが１位、同５で日本が２位、同４でスウェーデンが３位、同０でチュニジアが４位だ。上位３チームがグループステージを突破した。
 
グループＦの結果
▼第１節
オランダ ２−２ 日本
スウェーデン ５−１ チュニジア

▼第２節
オランダ ５−１ スウェーデン
日本 ４−０ チュニジア

▼第３節
日本 １−１ スウェーデン
オランダ ３−１ チュニジア

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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