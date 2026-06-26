【Ｗ杯Ｆ組・最終順位】日本はスウェーデンとドローで２位突破。３発快勝のオランダが首位、最下位はチュニジア
北中米ワールドカップで現地６月25日に、グループＦ最終節の２試合が行なわれた。
日本対スウェーデンは１−１のドロー、チュニジア対オランダは、オランダが３−１で快勝した。
これで最終順位が確定。勝点７でオランダが１位、同５で日本が２位、同４でスウェーデンが３位、同０でチュニジアが４位だ。上位３チームがグループステージを突破した。
グループＦの結果
▼第１節
オランダ ２−２ 日本
スウェーデン ５−１ チュニジア
▼第２節
オランダ ５−１ スウェーデン
日本 ４−０ チュニジア
▼第３節
日本 １−１ スウェーデン
オランダ ３−１ チュニジア
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本対スウェーデンは１−１のドロー、チュニジア対オランダは、オランダが３−１で快勝した。
これで最終順位が確定。勝点７でオランダが１位、同５で日本が２位、同４でスウェーデンが３位、同０でチュニジアが４位だ。上位３チームがグループステージを突破した。
グループＦの結果
▼第１節
オランダ ２−２ 日本
スウェーデン ５−１ チュニジア
▼第２節
オランダ ５−１ スウェーデン
日本 ４−０ チュニジア
▼第３節
日本 １−１ スウェーデン
オランダ ３−１ チュニジア
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