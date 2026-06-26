「日本はまるで助けにならなかった…」スウェーデン戦の１−１決着に韓国メディアは愕然！「最悪の結果になった」【W杯】
現地６月25日、北中米ワールドカップ・グループＦの最終戦で日本代表はスウェーデン代表と対戦。スコアレスのまま前半を終えたゲームは、56分に動く。日本は上田綺世→堂安律とつないで、スルーパスに呼応した前田大然が先制点を奪取する。だが、66分にエランガに同点ミドルを決められ、その後は人海戦術で揺さぶって勝ち越し点を狙うも叶わず。１−１のドローでタイムアップとなり、グループ２位で決勝トーナメント進出を確定させた。
この一戦を速報でレポートしたのが韓国メディア『OSEN』だ。前日にグループＡを３位で終えた韓国は同じく３位のスウェーデンの大差負けを期待していたが、引き分けという結果に落胆。「日本はまるで助けにならなかった。韓国のベスト32入りの確立がさらに低くなった」と記し、「後半は互いに激しく攻め合ったが、結局はスウェーデンが勝点を４に伸ばして抜け出した。韓国にとっては最悪の結果となってしまったのだ」と報じている。
日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居したグループＦは全日程が終了。１位は勝点７のオランダで、２位が勝点５の日本、３位が勝点４のスウェーデンでいずれもベスト32進出が決まった。日本はラウンド32でグループＣ首位通過の王国ブラジルと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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