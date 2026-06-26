「冷や冷やだった」「ザイオンよく守った」日本の32強進出にファン歓喜も…“本音”続々「負けなかっただけでも…」「ブラジルに勝とう！」【W杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第３戦でスウェーデン代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦。１−１ドローで、グループ２位で決勝トーナメント進出を決めた。
拮抗した展開となった試合は前半から一進一退の攻防が続き、スコアレスで後半へ。そして56分、堂安律との連係から前田大然が先制弾。しかし、62分に同点に追い付かれる。このまま終了し、痛み分けに終わった。
これにはSNS上でファンからも「決勝進出おめでとう」「お疲れさまでした！」「ブラジルに勝とう！」「冷や冷やだった」「ザイオンよく守った」「よくやったーー！」「危なかったねー！」「負けなかっただけでも良かった」「いろいろ消化不良だな」「次はブラジルか。楽しみや！」「ナイスゲームだった」といった声が上がった。
なお、決勝トーナメント初戦の相手はブラジル代表に決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
拮抗した展開となった試合は前半から一進一退の攻防が続き、スコアレスで後半へ。そして56分、堂安律との連係から前田大然が先制弾。しかし、62分に同点に追い付かれる。このまま終了し、痛み分けに終わった。
これにはSNS上でファンからも「決勝進出おめでとう」「お疲れさまでした！」「ブラジルに勝とう！」「冷や冷やだった」「ザイオンよく守った」「よくやったーー！」「危なかったねー！」「負けなかっただけでも良かった」「いろいろ消化不良だな」「次はブラジルか。楽しみや！」「ナイスゲームだった」といった声が上がった。
なお、決勝トーナメント初戦の相手はブラジル代表に決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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