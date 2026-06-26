無敗でグループ2位通過！　“負けなかった”日本に世界も感嘆　英解説は32強でのブラジル戦に太鼓判「日本との対戦を喜んでいるとは思えない」【W杯】

先制ゴールを叩き込み、笑顔を浮かべた前田(C)Getty Iamges

ブラジル戦は「報酬」

改めてチームとしての成長を感じさせる戦いだった。現地時間6月25日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第3戦で、日本代表はスウェーデン代表に1-1で終了。同時刻に始まったオランダ代表がチュニジア代表に3-1で勝利したために2位でのグループ突破が決まった。

【動画】鮮やかなコンビネーションから最後は前田大然！ 会心の先制ゴールを決めたシーンを見る

前半をスコアレスで折り返した試合の均衡を破ったのは、日本だった。56分に上田綺世のポストプレーからボールを受けた堂安律が敵エリア内にスルーパス。これに素早く反応した前田大然が押し込んだ。

先発に抜擢されたストライカーの得点で鮮やかに先制した日本。だが、負ければ、3位でのグループ突破が望み薄となるスウェーデンも食い下がる。62分に敵陣の右サイドでボールを受けたアンソニー・エランガがカットインで持ち出してから鋭いシュートをファーサイドに突き刺した。

引き分けであれば、両チームともにグループ突破が出来る――。1-1となってからは両軍ともに先を見据えながら慎重な戦いを展開。現状を維持すれば、自動での決勝トーナメント進出圏内の2位を確保できる日本も交代カードを使いながら我慢強く応戦。森保一監督との8年間で積み上げたケミストリーを利しながら失点だけは許さなかった。

守護神である鈴木彩艶のファインセーブもあり、“負けない”というミッションをしっかりとやりきった日本。その計算づいた戦いを海外メディアも高く評価する。英衛星放送『Sky Sports』のサム・ブリッツ記者は「日本が首位に立つには3ゴールが必要だった。それはまず無理だった。そういう意味でも彼らはリスクを考えながら仕事をやり切った」と冷静にリポートした。