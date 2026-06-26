日本代表、スウェーデン相手にドロー…解説の本田圭佑は「リスクを負う必要はない」 決勝T1回戦はブラジルと対戦へ
日本はスウェーデンと引き分けた(C)Getty Images
サッカー日本代表（FIFAランク16位）は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第3戦でスウェーデン（同36位）と対戦し、1−1と引き分けた。
【動画】前田が会心の先制ゴールを決めたシーン
前半は0−0に終わると、後半の立ち上がり、56分に前田大然が右足で先制ゴール。しかし、62分にスウェーデンのアンソニー・エランガのミドルシュートで同点に追いつかれ、1−1となった。
NHK総合の生中継で解説を務める元日本代表MFの本田圭佑は「リスクを負う必要はない」と再三話していたが、1−1の後は失点されることなく逃げ切った。
日本は1次リーグ初戦はオランダを相手に2ー2で引き分け。第2戦はチュニジアを相手に4−0で圧勝した。
同時刻に始まったオランダーチュニジア戦で、オランダが3−1で勝利。オランダが首位通過で、日本は2位通過で決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦することになる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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