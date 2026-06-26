台風7号は、27日(土)は九州から関東の南の海上を通る見込みです。また、台風8号も27日の朝には関東に近づきそうです。

土曜日や日曜日は近畿や東海、関東甲信で24時間の降水量が200ミリから300ミリに達する予想で、大雨になるでしょう。

東日本の太平洋側では、27日は土砂災害などに厳重に警戒してください。

台風7号は、26日午前9時現在、久米島の北西およそ120キロにあり、北北東に1時間に20キロの速さで進んでいます。中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートルです。27日の午前9時には、足摺岬の南南西およそ220キロを進む予想です。

また、台風8号（ヒーゴス）は、26日午前6時現在日本の南にあり、1時間に35キロの速さで北北西に進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートルです。27日の午前6時には館山市の南およそ40キロを進む予想です。

26日の時点でも、九州から関東にかけては梅雨前線の影響を受け雨が降り、降り方が強まっているところも多いですが、今後西日本から東日本ではさらに大雨が続くおそれがあります。

週末の雨と風の予想ですが、27日の未明は台風7号の中心が九州付近に達する見込みです。一方、台風8号は日本の南海上から北上し、朝には関東に接近しそうです。

午前中は、西日本は台風7号、関東を中心に東日本では台風8号による雨雲がかかり雨の降り方が強まりそうです。

27日の昼過ぎからは、近畿から関東にかけて台風7号の接近にともなって雨が降り続く見込みです。沿岸部では特に雨の降り方が激しくなるでしょう。

27日から28日にかけては、近畿や東海、関東甲信で24時間に200ミリから300ミリと大雨のおそれがあります。

【27日午前6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

関東甲信地方 150ミリ

東海地方 200ミリ

近畿地方 200ミリ

中国地方 100ミリ

四国地方 200ミリ

九州北部地方 120ミリ

九州南部・奄美地方 180ミリ

沖縄地方 200ミリ

【28日午前6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

関東甲信地方 200ミリ

東海地方 300ミリ

近畿地方 100ミリ

東北地方 100ミリ

27日は、西日本から東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。東海や関東の沿岸部では雨の降り方が激しくなり、長時間続くおそれがあります。

東日本太平洋側では27日は、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

関東では、梅雨前線で雨が降っているところに台風8号や台風7号による雨雲がもたらされ、雨の強まる状態が長く続く可能性があります。

また、週末にかけては、太平洋側の地域で交通機関が乱れるおそれもあります。

台風の最新の情報などに注意をするようにしてください。