「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。オランダが１位通過、スウェーデンが３位通過を決めた。

試合後、森保監督は「できたら勝って１位上がりしたかったが、選手たちが粘り強い戦いをしてくれ、勝ち点１をもぎとってくれた。（ＧＫ鈴木）彩艶が止めてくれたが、みんながチームとして粘り強く守備しようと最後まで切らさずにやってくれた」と選手とたたえ、日本からの声援について「念が選手たちを走らせてくれた。なければ最後押し込まれていたかもしれない」と、感謝。１次リーグ総括として「今回レギュレーションが変わって３位まで通過というのがあったが、２位まで確実に突破できる力をつけるという上ではいい結果」とうなずいた。ここからは負けられない決勝Ｔ。「勝つ戦いをしていく」と見据えた。