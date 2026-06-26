堺雅人主演『VIVANT（2026）』舞台裏を公開 TVerで貴重なメイキング独占配信決定『VIVANT-Adventure Log-』
民放公式テレビ配信サービス「TVer」は、7月26日スタートのTBS系日曜劇場『VIVANT（2026）』（毎週日曜 後9：00）の見逃し配信にあわせ、TVerオリジナル番組『VIVANT-Adventure Log-』を独占配信すると発表した。『VIVANT（2026）』の各話放送終了後に、1話ずつ配信される。
【写真】豪華キャスト集結！続編ビジュアルを公開
『VIVANT-Adventure Log-』は、約12ヶ月にわたる撮影に密着したメイキング番組。国内に加え海外でも実施された大規模ロケの舞台裏や、壮大なスケールで制作された映像の裏側を、貴重なメイキング映像とともに紹介する。
番組では、主演の堺雅人をはじめ、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李ら豪華キャストの舞台裏での会話や役作りへの思いなど、劇中では見ることができない素顔を公開。さらに、2023年に放送された第1シーズンの未公開映像や作品誕生の秘話なども収録し、『VIVANT』の世界をより深く楽しめる内容となっている。
また、TVerでは前作『VIVANT（2023）』も7月26日午後8：59まで期間限定で配信中。新シリーズの放送を前に、第1シーズンを振り返ることができる。
【写真】豪華キャスト集結！続編ビジュアルを公開
『VIVANT-Adventure Log-』は、約12ヶ月にわたる撮影に密着したメイキング番組。国内に加え海外でも実施された大規模ロケの舞台裏や、壮大なスケールで制作された映像の裏側を、貴重なメイキング映像とともに紹介する。
また、TVerでは前作『VIVANT（2023）』も7月26日午後8：59まで期間限定で配信中。新シリーズの放送を前に、第1シーズンを振り返ることができる。