昼寝は午後の仕事や家事の効率を上げる、と言われている。医師の谷本哲也さんは「最新の調査によって、何分寝たかよりも昼寝をする時間帯が重要であることがわかった。」という――。

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■どんな昼寝でも体にいいのか？

「昼寝は体にいい」。そう聞く機会が増えました。たしかに、昼食後に10〜20分ほど目を閉じることは、眠気を軽くし、集中力を取り戻すのに有効です。短い昼寝は、午後の仕事や家事の効率を上げる、いわば脳の再起動です。

しかし、最近の研究で見えてきたのは、昼寝は「長さ」だけで評価できないということです。何分寝たかよりも、いつ寝たか、何回寝たか、以前より増えていないかが重要です。

最近の医学研究の中で、注意すべきとして話題となっているのが「午前中の昼寝」です。昼食後に少し眠くなるのは自然な反応です。ところが、朝起きて間もないのに眠い、午前中の電車や会議で寝落ちする、朝食後すぐ横になりたくなる。こうした眠気は、単なる疲労ではなく、体の異変を知らせるサインかもしれません。

■危ないのは「午前中の昼寝」

2026年4月に米国医師会の系列誌に掲載された研究では、平均年齢約80歳の高齢者1338人を対象に活動量計で昼寝のパターンが測定され、その後の死亡リスクとの関連が調べられました［出典1］。対象者は最大19年間追跡されています。

結果はかなり印象的でした。1日の昼寝時間が1時間長くなるごとに総死亡リスクは13％高く、昼寝の回数が1回増えるごとに7％高いという関連が観察されました。さらに、午前中から昼前、つまりおおむね午前9時から午後1時ごろに昼寝をする人では、午後早めから昼寝をする人と比べ、総死亡リスクが30％高いという結果でした。

ここで重要なのは、午前中に昼寝をすると寿命が縮むという単純な話ではないことです。研究が示しているのは、午前中から眠くなる人では、すでに体の中に何らかの問題が隠れている可能性があるということです。つまり、昼寝が病気をつくるというより、病気や老化の変化が午前中の昼寝として表に出ているのです。

■電車の居眠りサイン

日中の眠気は、本人が思う以上に危険なサインです。たとえば、

・電車で座った瞬間に寝落ちする

・会議中に何度も意識が飛ぶ

・信号待ちで眠気が出る

・休日に何度も昼寝をする

こうした状態を疲れているだけと片づけてはいけません。

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特に見逃したくないのが睡眠時無呼吸症候群です。これは、眠っている間に気道が狭くなったり塞がったりして、呼吸が何度も止まる病気です。本人は寝ているつもりでも、実際には低酸素と短い覚醒を繰り返しており、睡眠の質は大きく損なわれています。

典型的な症状は、大きないびき、睡眠中に息が止まると指摘される、朝の頭痛、口の渇き、日中の強い眠気です。肥満の人に多い病気ですが、やせていても起こります。あごが小さい人、首が太い人、飲酒量が多い人、加齢でのどの筋力が落ちた人でも注意が必要です。

睡眠時無呼吸症候群は眠いだけの病気ではありません。2020年発表の研究によると、重症例では総死亡リスク約1.9倍、心血管死亡リスク約2.65倍と関連すると報告されています［出典2］。

この病気は、高血圧、心房細動、心不全、脳卒中、糖尿病、交通事故とも関係します。「7時間寝ているのに眠い」「朝から眠い」「いびきを指摘される」「血圧や血糖が高い」。このような人は、昼寝を減らす前に、医療機関で相談して夜の睡眠の質を調べることが推奨されます。

■認知症と昼寝の関係

昼寝の変化は、脳の老化とも関係します。2022年に認知症専門誌に掲載された研究では、高齢者の昼寝習慣が活動量計で長期に追跡され、アルツハイマー型認知症との関連を調べられました［出典3］。

その結果、昼寝が長い人、昼寝の回数が多い人では、その後にアルツハイマー型認知症を発症するリスクが高い傾向が示されました。昼寝をしない人と比べて発症リスクが約40％高く、また、1日に少なくとも1回昼寝をする人も、昼寝をしない人と比べて同じく発症リスクが約40％高いという結果でした。ただし、これも「昼寝をすると認知症になる」という意味ではありません。むしろ、脳の変化によって夜間睡眠が乱れ、昼間の覚醒を保ちにくくなり、その結果として昼寝が増えると考えるほうが自然です。

さらに2025年の研究では、午前中の昼寝が多い人ではアルツハイマー型認知症リスクが高い一方、早い午後の昼寝は認知症の原因の一つと目される脳内アミロイドβの少なさと関連する可能性が示されました［出典4］。ここでもポイントは、昼寝は一律に悪いのではなく、「時間帯」と「パターン」が重要だということです。

高齢の家族で、朝からソファで寝るようになった、テレビを見ながら何度も寝落ちする、昼夜逆転気味になった、急に昼寝が増えた。こうした変化があれば、年のせいだけで済ませないほうがよいでしょう。

■意図せず昼寝してしまう原因

昼寝が増える背景にはさまざまな原因があります。前述した睡眠時無呼吸症候群や認知症のほか、夜間睡眠の不足、心不全、不整脈、糖尿病、甲状腺機能低下症、うつ病なども考えられます。

薬の影響も見逃せません。睡眠薬、抗不安薬、抗アレルギー薬、一部の痛み止め、血圧の薬、精神科の薬などは、日中の眠気を強めることがあります。高齢者では複数の薬を飲んでいることも多く、薬の組み合わせで眠気が強くなることもあります。

意外かもしれませんが、「昼寝が増えた」という変化は、検査値より早く表れる体調変化のサインになることがあります。血糖が乱れている、心臓の働きが落ちている、夜間に呼吸が止まっている、脳の覚醒リズムが乱れている。

こうした変化が、日中の眠気として表に出るのです。ですから、意図しないのに寝てしまう危険な昼寝を見つけたときに大切なのは、「昼寝を我慢すること」ではありません。なぜ眠くなるのかを考えることです。

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■正しい昼寝のしかた

では、どのような昼寝ならよいのでしょうか。基本は、昼食後から午後早め、できれば午後1時から3時ごろまでに、10〜20分程度にとどめることです。長くても30分以内が目安です。昼寝前は部屋を暗くしすぎず、横になりすぎないことも大切です。ベッドに入ると深く眠りすぎるため、椅子やソファで軽く休む程度がよいでしょう。

また、ちょっとした工夫もあります。代表的なのが「コーヒーナップ」です。昼寝の直前にコーヒーを飲み、15〜20分だけ眠る方法です。カフェインは飲んですぐ効くのではなく、効き始めるまでに少し時間がかかるため、目覚める頃に眠気を抑えやすくなります。

ただし、夕方以降は夜の睡眠を悪くするため避けます。完全に熟睡するより、「目を閉じて休む」だけでも脳の疲労感は軽くなります。眠れなかったから失敗、ではありません。短く切り上げること自体が、よい昼寝のコツです。

■避けたい昼寝の時間帯

避けたいのは、午前中からの昼寝、1日に何度も繰り返す昼寝、1回1時間を超える昼寝、夕方以降の昼寝です。特に「昼寝をしないと生活できない」「仕事中や運転中に眠気が出る」「以前より明らかに昼寝が増えた」という場合は、医療機関で相談したほうがよいサインです。

繰り返しになりますが、朝から眠い昼寝、何度も繰り返す昼寝、急に増えた昼寝は、体からの警告です。あぶない昼寝は、夜の睡眠、呼吸、心臓、血糖、脳の変化を知らせているかもしれません。

大事なのは、昼寝を禁止することではありません。「なぜ眠くなるのか」を見逃さないことです。一方で、昼寝は必ずしも健康の敵ではありません。短く、早い午後に、目的を持って使えば、集中力を取り戻す頼れる味方と知って活用して頂ければと思います。

出典

［出典1］JAMA Network Open, 2026.

［出典2］European Respiratory Journal Open Research, 2020.

［出典3］Alzheimer’s ＆ Dementia, 2022.

［出典4］Communications Medicine, 2025.

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谷本 哲也（たにもと・てつや）

内科医

鳥取県米子市出身。1997年九州大学医学部卒業。医療法人社団鉄医会理事長・ナビタスクリニック川崎院長。日本内科学会認定内科専門医・日本血液学会認定血液専門医・指導医。2012年より医学論文などの勉強会を開催中、その成果を医学専門誌『ランセット』『NEJM（ニューイングランド医学誌）』や『JAMA（米国医師会雑誌）』等で発表している。

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（内科医 谷本 哲也）