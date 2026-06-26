2児の母・木村文乃、子どものご飯を公開「食事から愛情が伝わってきます」「美味しそうなごはん」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】女優の木村文乃が6月25日、自身のInstagramを更新。子どものご飯を公開し、話題となっている。
【写真】38歳ママ女優、子どもが「全体をバランスよく半分ずつ」食べた献立
木村は「アジ塩焼き」「ハンバーグ」「ブロッコリートマト」「納豆」「白胡麻ごはん」「玉ねぎのおみそ汁」「ぶどうブルーベリー」と献立を記し、それぞれの料理を色とりどりの器に盛り付け、花形のプレートに乗せた子どもの食事を公開。「冷凍庫整理していたらコロンと出て来たハンバーグ 朝に使おうと思って冷蔵庫にうつしたまま忘れて きっと食べないだろうし乗せてしまえと出したところ 全体をバランスよく半分ずつくらい食べてくれました−」とつづっている。また「いいよいいよ ちょっとずつでいいから色々食べていこうね」と子どもへのメッセージを送っている。
この投稿には「食事から愛情が伝わってきます」「美味しそうなメニュー」「ほっこりメッセージですね」「お皿可愛い」「彩りが綺麗」「食べたくなるご飯です」などとコメントが寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優、子どもが「全体をバランスよく半分ずつ」食べた献立
◆木村文乃、子どものご飯を公開
木村は「アジ塩焼き」「ハンバーグ」「ブロッコリートマト」「納豆」「白胡麻ごはん」「玉ねぎのおみそ汁」「ぶどうブルーベリー」と献立を記し、それぞれの料理を色とりどりの器に盛り付け、花形のプレートに乗せた子どもの食事を公開。「冷凍庫整理していたらコロンと出て来たハンバーグ 朝に使おうと思って冷蔵庫にうつしたまま忘れて きっと食べないだろうし乗せてしまえと出したところ 全体をバランスよく半分ずつくらい食べてくれました−」とつづっている。また「いいよいいよ ちょっとずつでいいから色々食べていこうね」と子どもへのメッセージを送っている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿には「食事から愛情が伝わってきます」「美味しそうなメニュー」「ほっこりメッセージですね」「お皿可愛い」「彩りが綺麗」「食べたくなるご飯です」などとコメントが寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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