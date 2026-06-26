フリューは、「しぐれうい(9さい) 1/7 スケールフィギュア」の予約を6月26日10時よりFURYU HOBBY MALLなどで受け付ける。受注販売となり、価格は19,800円。商品の発送は2027年2月を予定している。

本商品は、同社ホビーブランド「F:NEX」にて、「しぐれうい(9さい)」さんを愛らしさ満点の姿で立体化したもの。しぐれうい氏の描き下ろしイラストをもとに、ご本人が徹底監修して制作されている。特に顔は、表情のバランスや瞳の表現など何度も調整を重ねた特別な仕上がりとなっており、キラキラの瞳や、無邪気な表情も見どころ。さらに、ランドセルやジュースといった小物のディテール、重厚感のあるベンチまで丁寧に作り込み、描き下ろしイラストの世界観が忠実に再現されている。

また、本商品をFURYU HOBBY MALLで購入すると、特典としてウインクしながらペロッと舌を出した表情が楽しめる「表情差し替えパーツ」が付属する。

【イメージ画像】【「FURYU HOBBY MALL」購入者限定特典「表情差し替えパーツ」】

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「しぐれうい(9さい) 1/7 スケールフィギュア」概要

【作品名】しぐれうい

【SKU】AMU-FNX1132

【価格】19,800円

【販売形態】受注販売

【商品サイズ】約135×135mm（全高×横幅）

【仕様】プラスチック製 塗装済み完成品

【原型】モワノー

【彩色】B_Sachi

【撮影】Vaistar studio

【特典】表情差し替えパーツ（FURYU HOBBY MALLでの購入者限定）

【予約受付期間】6月26日10時～8月19日23時59分

【発送時期】2027年2月予定

【ブランド】F:NEX

【商品タイプ】スケールフィギュア

【予約場所】FURYU HOBBY MALL ほか

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