「アズールレーン」より鉄血空母「アウグスト・フォン・パーセヴァル」が魔女の昼下がりver.でF:NEXからフィギュア化
フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX」から「アウグスト・フォン・パーセヴァル 魔女の昼下がり 1/6スケールフィギュア」を発売する。価格は23,100円。6月26日10時から8月19日23時59分まで予約を受け付ける。商品の発送は2027年2月の予定。
本商品は、「アズールレーン」に登場する「アウグスト・フォン・パーセヴァル」を1/6スケールで再現したフィギュア。最大の見どころは、彼女のグラマラスなプロポーションを包む白シャツの表現で、クリアパーツを採用することにより絶妙な透け感を演出し、元イラストの持つ妖艶な空気感が再現されている。
シャツから覗く美しいボディラインなど、どこから見ても存在感たっぷりに立体化。細部までこだわり抜いて製作されている。またリアルな質感のラグマット風ファーが、彼女の持つ気品とプライベートタイムの雰囲気を一層引き立てる。
【アウグスト・フォン・パーセヴァル 魔女の昼下がり 1/6スケールフィギュア】
SKU：AMU-FNX1203
販売形態：受注販売
予約受付期間：6月26日10時～8月19日23時59分
発送時期：2027年2月（予定）
商品サイズ：全高 約150mm、ラグマット風ファー直径 約240mm
仕様：プラスチック・ポリエステル製 塗装済み完成品
原型：イクリエ
彩色：月柳
撮影：Vaistar studio
（敬称略）
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