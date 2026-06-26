【アウグスト・フォン・パーセヴァル 魔女の昼下がり 1/6スケールフィギュア】 6月10日10時～8月19日23時59分 予約受付 2027年2月 発送予定 価格：23,100円

フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX」から「アウグスト・フォン・パーセヴァル 魔女の昼下がり 1/6スケールフィギュア」を発売する。価格は23,100円。6月26日10時から8月19日23時59分まで予約を受け付ける。商品の発送は2027年2月の予定。

本商品は、「アズールレーン」に登場する「アウグスト・フォン・パーセヴァル」を1/6スケールで再現したフィギュア。最大の見どころは、彼女のグラマラスなプロポーションを包む白シャツの表現で、クリアパーツを採用することにより絶妙な透け感を演出し、元イラストの持つ妖艶な空気感が再現されている。

シャツから覗く美しいボディラインなど、どこから見ても存在感たっぷりに立体化。細部までこだわり抜いて製作されている。またリアルな質感のラグマット風ファーが、彼女の持つ気品とプライベートタイムの雰囲気を一層引き立てる。

【アウグスト・フォン・パーセヴァル 魔女の昼下がり 1/6スケールフィギュア】

SKU：AMU-FNX1203

販売形態：受注販売

予約受付期間：6月26日10時～8月19日23時59分

発送時期：2027年2月（予定）

商品サイズ：全高 約150mm、ラグマット風ファー直径 約240mm

仕様：プラスチック・ポリエステル製 塗装済み完成品

原型：イクリエ

彩色：月柳

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

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