◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組第３戦で同３８位のスウェーデンと対戦し、１―１と引き分け、決勝トーナメント進出を決めた。チュニジア戦から先発３人を変更したこの試合は後半１１分、ＭＦ堂安律のスルーパスをＭＦ前田大然が決めて先制。しかし同１７分、スウェーデン代表ＭＦエランガに左足でミドルシュートを決められて追いつかれた。日本は１次リーグ１勝２分け。チュニジアに勝利したオランダに続く２位通過を決め、２９日（日本時間３０日）の決勝トーナメント１回戦で最多５度の優勝を誇る王国ブラジルと対戦する。

以下は採点＆寸評。

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森保一監督【６・０】両シャドーの起用などまたも采配が当たるが勝ちきれず。２位通過で王国ブラジルとの対戦に。

ＧＫ鈴木彩艶【６・０】エランガのシュートは打つ手なし。クロスへの対応目測誤るシーンもあったが、終盤にスーパーセーブで救う。

ＤＦ板倉滉【５・０】３バック中央で連続先発も筋肉系トラブルで前半途中に交代。

ＤＦ谷口彰悟【６・０】前半３９分イン。スクランブル出場でヨケレスを必死に封じた。

ＤＦ瀬古歩夢【６・０】Ｗ杯初先発。対面したイサクに決定的な仕事は許さず。持ち味の正確なフィードも。

ＤＦ渡辺剛【５・５】後半３０分イン。失点は許さずタスクは完遂。

ＤＦ伊藤洋輝【６・０】中盤で入れ替わられたシーンもあったが大きな破綻はなく安定。

ＭＦ菅原由勢【６・０】得意の右足クロスはなりを潜めたが守備のアラートさは発揮した。

ＭＦ田中碧【７・０】乗り移ったのは背番号７の三笘ではなく遠藤航だったか。デュエルで存在感抜群。

ＭＦ鎌田大地【６・０】前節シャドー起用からボランチに戻り攻守をコントロール。見事なクロスで決定機創出も。

ＭＦ中村敬斗【６・０】左サイドで縦横無尽。自慢のシュート精度も発揮したが相手ＧＫの好セーブに遭う。

ＭＦ長友佑都【５・５】後半３０分イン。歴史に残る５大会連続出場。得意の仕掛けからクロスなど躍動感。生ける伝説となった。

ＭＦ堂安律【６・０】シャドー起用で完璧スルーパスでアシスト。ただ失点シーンはエランガを止められず、交代時には悔しさにじむ。

ＭＦ伊東純也【５・５】後半２１分イン。果敢に仕掛けたが決定機までは生み出せず。

ＭＦ前田大然【７・０】シャドー起用で点取り屋の本能を解放して２大会連続ゴール。ＳＳＢＫも発動しまくり。

ＦＷ上田綺世【６・０】先制シーンは見事なポストで起点に。地味だがＦＷとして重要な仕事を完遂。

ＦＷ小川航基【５・５】後半２１分イン。１本中の１本を決めることはできず。ただ高難易度のシュートだった。