ジュニア新グループ「Howzit」誕生 織山尚大、西村拓哉ら5人で結成
STARTO ENTERTAINMENTのジュニア公式サイトが26日に更新され、新グループ「Howzit」（読み：ハウジー）が結成されたことがわかった。
【集合ショット】気合十分！誇らしげなを浮かべる織山尚＆岡本玲ら出演陣
メンバーは織山尚大（22）、西村拓哉（23）、黒田光輝（22）、檜山光成（22）、ヴァサイェガ渉（23）の5人。織山、黒田、檜山、ヴァサイェガは2025年まで少年忍者、西村は関西ジュニアのLil かんさいとして活動。その後、グループは終了していた。
ジュニアは現在、グループとして東西あわせて、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、AmBitious、Boys beが活動しており、Howzitは6組目となる。
同グループは8月8日から初ライブ『Howzit 1st LIVE NICE TO MEET YOU』を東京・Kanadevia Hallを皮切りに、大阪、福岡でも開催する。
【集合ショット】気合十分！誇らしげなを浮かべる織山尚＆岡本玲ら出演陣
メンバーは織山尚大（22）、西村拓哉（23）、黒田光輝（22）、檜山光成（22）、ヴァサイェガ渉（23）の5人。織山、黒田、檜山、ヴァサイェガは2025年まで少年忍者、西村は関西ジュニアのLil かんさいとして活動。その後、グループは終了していた。
ジュニアは現在、グループとして東西あわせて、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、AmBitious、Boys beが活動しており、Howzitは6組目となる。
同グループは8月8日から初ライブ『Howzit 1st LIVE NICE TO MEET YOU』を東京・Kanadevia Hallを皮切りに、大阪、福岡でも開催する。