◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1−1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。途中出場したDF谷口彰悟（34＝シントトロイデン）は安堵の表情を見せた。

決勝T進出を決め、谷口は「とりあえずホッとしてる気持ち。絶対条件だったので」とうなずき、「勝てなかったけど、しっかり次に進めたところはポジティブに捉えている」と語った。

この日はベンチスタートだったが、前半39分に大事を取って退いたDF板倉に代わり、ピッチに立った。「少しアクシデント気味で途中から出場したが、試合前からベンチも一緒に戦っているし、テンションは出てる選手とほぼほぼ変わらず育てていたので、いい入りができたと思うし、落ち着いて入れたと思う」と振り返った。

決勝T1回戦ではブラジルと対戦する。「ここから負けたら終わり。もう一つギアを上げて試合に臨んでいかなければならない。勝ち上がれるようにみんなで準備したい」と前を向いた。