タレント加藤綾菜（38）が26日までにインスタグラムを更新。夫でザ・ドリフターズの加藤茶（83）との結婚15周年記念日を迎えたことを報告した。

綾菜は「結婚15周年を迎えました」と報告するとともに、「私達は全く忘れてました...」と告白。「すると...KIINAから記念日おめでとうとお花が届きました」と、友人の歌手氷川きよしから贈られた花束とメッセージカードの写真をアップした。

氷川からのメッセージカードには「結婚15周年おめでとうございます。万歳！世界一の夫婦絆は永遠。ご主人、絶対に健康でいてください！ずっと背中を見せてください」とつづられており、綾菜は「冬はカトちゃん風邪引かないように毛布くれたり 野菜を沢山くれたり優しすぎる人です カトちゃんの事を毎回『ご主人』という。笑 真心ありがとう」と感謝。「そして、フルーツを送ってくれたサオリン、あやちゃん、ななちゃんもありがとう」と友人たちからの祝福に感謝した。

2人は11年に結婚。当時、綾菜が23歳、茶が68歳という45歳年の差夫婦ということで話題になった。