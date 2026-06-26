子どもたちに正しい歯の磨き方を身に付けてもらおうと、25日に三重県東員町の三和小学校で歯科医師らによる特別授業が行われました。

虫歯予防の大切さを理解し、健康な歯を保つ意識を高めてもらおうと、毎年、3年生と4年生を対象に行われているもので、25日はあわせて34人が参加しました。

子どもたちは、磨き残しがわかる色素で口の中の汚れを確認すると、歯科衛生士の指導を受けながら歯のブラッシングを実践しました。

歯科衛生士が歯ブラシの持ち方や当てる角度のほか、歯茎に近い所に汚れがたまりやすいことなどをアドバイスすると、子どもたちは歯ブラシを細かく動かしながら正しい磨き方を学んでいました。

学校医を務める大長歯科矯正歯科の葛島政利副院長は、大人の歯として最初に生える6歳臼歯とよばれる奥歯は磨きにくいことから「さらに丁寧に磨いて、一生虫歯のない歯を保ってほしい」と呼びかけました。

児童は「汚れているところとがちゃんとわかったので良かった」「奥歯の溝や歯と歯の間で駄目なところがあったので歯磨きをがんばりたい」「歯ブラシの持ち方をグーだけでなく鉛筆持ちにすることを教えてもらいました」などと話していました。