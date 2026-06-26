松山英樹、スリクソンの未発表ドライバー『ZXi RKT LS』を投入！ 初日の出来を振り返る
＜トラベラーズ選手権 初日◇25日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞
【画像】LSのソールを拡大すると、細かい模様もカッコいい！
PGAツアーはシグネチャーイベント（昇格大会）の第1ラウンドが終了。松山英樹は4バーディ・1ボギーの「67」で回り、3アンダー・20位タイで滑り出した。既報の通り、今大会からスリクソンの未発表ドライバーが供給開始され、松山英樹も『ZXi RKT LS』の「9.0」と白マジックで書かれた新1Wを投入。 開幕前は「ボールスピードが少し上がった」と同社に手応えを話したが、レンジ・本戦とスピードを軸に見ていきたい。まずベースとなる今季の平均ヘッドスピード（HS）を確認すると「115.30mph（51.5m/s）」、平均初速は「173.53mph（77.57m/s）」。そして、この日のレンジでは173?177?178?177?175?178mphと確かに初速が出ており、最後のショットはキャリー304ydをマーク。本戦はどうか。
1番は169mph（75.5m/s）で324yd（FW）。3番はHS115mph（51.4m/s）で174mph（77.8m/s）、302yd（FW）。4番もフェアウェイを捉える304ydで、HS115mph、173mph（77.3m/s）、2061rpm。6番は172mph（76.9m/s）、2214rpmで289yd（左ラフ）。7番は170mph、2110rpmで右バンカーの296ydだった。 10番はHS115mph、173mph、2182rpm、297yd（右FW）。13番はHS116mph（51.85m/s）、175mph（78.2m/s）、2313rpm、288yd（FW）。14番は175mph、2058rpmの317yd（FW）。最終18番で右ラフにいったショットはHS115mp、173mph、2196rpmの280ydだった。 この日の平均飛距離は296.1yd（49位、今季平均は303.1ydの92位）で、FWキープ率は64.29％（40位タイ、今季平均は57.74％の99位）。正確な初速のスタッツはまだ出ていないが、試運転としてはまずまずと言えるだろうか。松山の新たな相棒に昇格できるか、2日目以降も注目したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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