石川遼は初日4アンダーフィニッシュ（撮影：GettyImages）

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＜メモリアル・ヘルス選手権　初日◇25日◇パンサー・クリークCC（イリノイ州）◇7258ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドが終了した。

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石川遼と杉浦悠太は「67」をマークし、4アンダー・53位タイ発進。大西魁斗は「69」にとどまり、2アンダー・96位タイと出遅れた。単独トップは11アンダー「60」を叩き出したドルー・ネスビット（カナダ）。10アンダー・2位にはカーソン・ヤング（米国）が続いた。賞金総額は100万ドル（約1億6000万円）。優勝者には18万ドル（約2900万円）が贈られる。
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