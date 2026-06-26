石川遼と杉浦悠太は53位発進 「60」のネスビットが単独首位/米男子下部
＜メモリアル・ヘルス選手権 初日◇25日◇パンサー・クリークCC（イリノイ州）◇7258ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドが終了した。
【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”
石川遼と杉浦悠太は「67」をマークし、4アンダー・53位タイ発進。大西魁斗は「69」にとどまり、2アンダー・96位タイと出遅れた。単独トップは11アンダー「60」を叩き出したドルー・ネスビット（カナダ）。10アンダー・2位にはカーソン・ヤング（米国）が続いた。賞金総額は100万ドル（約1億6000万円）。優勝者には18万ドル（約2900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米下部ツアー 初日の結果
石川遼の現在地は？ 米男子下部ポイントランキング
ミニドラ投入 石川遼の超最新クラブセッティング【写真】
松山＆久常出場 高額賞金大会リーダーボード
KPMG全米女子プロ 初日の結果
【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”
石川遼と杉浦悠太は「67」をマークし、4アンダー・53位タイ発進。大西魁斗は「69」にとどまり、2アンダー・96位タイと出遅れた。単独トップは11アンダー「60」を叩き出したドルー・ネスビット（カナダ）。10アンダー・2位にはカーソン・ヤング（米国）が続いた。賞金総額は100万ドル（約1億6000万円）。優勝者には18万ドル（約2900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米下部ツアー 初日の結果
石川遼の現在地は？ 米男子下部ポイントランキング
ミニドラ投入 石川遼の超最新クラブセッティング【写真】
松山＆久常出場 高額賞金大会リーダーボード
KPMG全米女子プロ 初日の結果