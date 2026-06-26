古江彩佳が日本勢トップ8位発進 渋野日向子27位、山下美夢有は45位
＜KPMG全米女子プロ選手権 初日◇25日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞海外メジャー今季第3戦の初日が終了した。日本勢は15人が出場している。
【写真】もしも原英莉花が秘書だったら
メジャー2勝目を狙う古江彩佳が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。日本勢トップの3アンダー・8位タイ発進を決めた。畑岡奈紗と岩井明愛は2アンダー・19位タイ。渋野日向子は5バーディ・1ボギー・1トリプルボギーの「71」で回り、1アンダー・27位タイで滑り出した。2週連続優勝がかかる山下美夢有はイーブンパー・45位タイ。日本ツアーが主戦場の桑木志帆らも同順位で初日を終えた。9アンダー・単独首位にユン・イナ（韓国）。7アンダー・2位にはカリス・デイビッドソン（オーストラリア）が続いた。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
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