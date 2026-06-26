◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演。1−1で引き分けて勝ち点5のF組2位で突破が決まり、決勝トーナメント1回戦でC組1位のブラジルと対戦することを受けて「もうやるしかないですね」とエールを送った。

前半途中で同時刻キックオフのオランダがチュニジアを相手にリードしていることを知り「これはもうブラジルっすね」と早々と予想。選手は相手がブラジルでも気にしないと言いつつも「俺はブラジルとはやりたくない。マジか、ブラジルかってなりますよ」と本音を漏らした。

試合後には「いやあブラジル…もうやるしかないですね。嫌とか言ってられないですね、決まった以上は」と言いつつ、「僕としてはエグイです」と率直に話す場面も。

実況のNHK・曽根優アナが「エグイですか」と苦笑いすると「エグイ試合を何とかものにしないといけない。次こそジャイアントキリング、日本の真骨頂を見られるかですね」と期待を口にした。

スウェーデン戦の総括を求められると「言い方悪いと、おもんない試合になりがちなんで。お互い引き分けでもいけちゃう、様子見、リスク負いたくない、あわよくば勝ちたい、それが見られた試合でしたよね。最後までそれが見られた試合でした。途中でお互いチャンスや得点はありましたが、おもんない試合になりがちですね」と話した。