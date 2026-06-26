6月26日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

昨夜から雨が激しくなって、なかなか眠れなかった方も多いと思います。昨夜遅くから今日の未明が最も雨が激しく、急速に雨雲が発達しましたので各地で大雨となりました。現在は、ピークは過ぎてきているんですが、まだ各地雨が続いています。この後昼頃にかけて、再び雨が激しく降る恐れもあり、まだ警戒が必要です。

梅雨前線が九州に停滞していて、南には台風7号も進んできているということで、暖かく湿った空気の流れ込みが強いので、この後も雨雲が発達しやすい状況が続きそうです。一時的に雨が激しく降る恐れもありそうですが、夜になると、ようやく雨は弱まってきそうです。

降り始めからの雨量が、阿蘇市乙姫で600ミリ近くなど、平年の6月1か月分に迫る大雨となっています。土砂災害には厳重に警戒をしてください。川や用水路にも近づかないようにしてください。

明日以降の天気

台風7号は、熊本からは少し離れた進路になりそうです。明日、九州の東の海上に進んでいく予想です。東の方に抜けると、雨雲も東に抜けていくということになりますので、天気は回復しそうです。明日は曇りの予想で、日曜日、月曜日は晴れ間がありそうです。

気温

最高気温は今日は熊本市で25℃の予想です。明日以降、天気が回復してくると気温は一気に上がりそうです。明日の最高気温は熊本市では29℃、日曜日は31℃、月曜日は32℃の予想です。

貴重な梅雨の晴れ間となりますが、急に暑くなるので熱中症などにお気をつけください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。