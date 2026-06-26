日本はＦ組２位で３大会連続決勝Ｔ進出 １回戦で王国ブラジルと激突 スウェーデンと１−１ドロー 終盤猛攻浴びるもＧＫ鈴木が再三好守
「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）
Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。オランダが１位通過、スウェーデンが３位通過を決めた。
引き分け以上で２位以上での通過、負けても５点差以内なら決勝トーナメント進出が決まる中で、前半は一進一退の攻防が続いた。
前半５分に先発起用されたＦＷ前田がパスカットからドリブルで切り込み、ペナルティエリア内で倒されたが、ノーファウル。直後にピンチを迎えたが、ＧＫ鈴木が凌いだ。その後もスコアが動かない中で、スウェーデンは後半３７分にＤＦヒエンが足の負傷で途中交代。同３９分には日本のＤＦ板倉主将に代わって、谷口が投入された。
前半終了間際にＦＷ中村がペナルティエリアでシュートを放ったが、相手ＧＫの好セーブに阻まれた。
前半５分に先発起用されたＦＷ前田がパスカットからドリブルで切り込み、ペナルティエリア内で倒されたが、ノーファウル。直後にピンチを迎えたが、ＧＫ鈴木が凌いだ。その後もスコアが動かない中で、スウェーデンは後半３７分にＤＦヒエンが足の負傷で途中交代。同３９分には日本のＤＦ板倉主将に代わって、谷口が投入された。
前半終了間際にＦＷ中村がペナルティエリアでシュートを放ったが、相手ＧＫの好セーブに阻まれた。
後半は一気に試合が動いた。後半１１分にこの日先発起用されたＦＷ前田のゴールで先制した。上田のポストプレーから堂安のスルーパスに前田が抜けだしてゴールネットを揺らした。しかし、わずか６分後、後半１７分に同点に追いつかれた。日本の先制から６分後、右サイドからＦＷエランゴにゴール左隅に豪快にたたき込まれた。
日本は次々と交代カードを切り、５大会連続出場となったＤＦ長友も投入。その後はスウェーデンの攻勢を日本が凌ぐ展開が続いたＧＫ鈴木が再三の好守をみせるなど、なんとか凌ぎきった。
◇日本の過去７大会の成績
９８年フランス大会 １次リーグ敗退（０勝３敗）
０２年日韓大会 １６強（１次リーグ２勝１分けで１位通過）
０６年ドイツ大会 １次リーグ敗退（０勝２敗１分け）
１０年南アフリカ大会 １６強（１次リーグ２勝１敗で２位通過）
１４年ブラジル大会 １次リーグ敗退（０勝２敗１分け）
１８年ロシア大会 １６強（１次リーグ１勝１敗１分けで２位通過）
２２年カタール大会 １６強（１次リーグ２勝１敗で１位通過）