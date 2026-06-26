「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。オランダが１位通過、スウェーデンが３位通過を決めた。

引き分け以上で２位以上での通過、負けても５点差以内なら決勝トーナメント進出が決まる中で、前半は一進一退の攻防が続いた。

前半５分に先発起用されたＦＷ前田がパスカットからドリブルで切り込み、ペナルティエリア内で倒されたが、ノーファウル。直後にピンチを迎えたが、ＧＫ鈴木が凌いだ。その後もスコアが動かない中で、スウェーデンは後半３７分にＤＦヒエンが足の負傷で途中交代。同３９分には日本のＤＦ板倉主将に代わって、谷口が投入された。

前半終了間際にＦＷ中村がペナルティエリアでシュートを放ったが、相手ＧＫの好セーブに阻まれた。

前半５分に先発起用されたＦＷ前田がパスカットからドリブルで切り込み、ペナルティエリア内で倒されたが、ノーファウル。直後にピンチを迎えたが、ＧＫ鈴木が凌いだ。その後もスコアが動かない中で、スウェーデンは後半３７分にＤＦヒエンが足の負傷で途中交代。同３９分には日本のＤＦ板倉主将に代わって、谷口が投入された。

前半終了間際にＦＷ中村がペナルティエリアでシュートを放ったが、相手ＧＫの好セーブに阻まれた。

後半は一気に試合が動いた。後半１１分にこの日先発起用されたＦＷ前田のゴールで先制した。上田のポストプレーから堂安のスルーパスに前田が抜けだしてゴールネットを揺らした。しかし、わずか６分後、後半１７分に同点に追いつかれた。日本の先制から６分後、右サイドからＦＷエランゴにゴール左隅に豪快にたたき込まれた。

日本は次々と交代カードを切り、５大会連続出場となったＤＦ長友も投入。その後はスウェーデンの攻勢を日本が凌ぐ展開が続いたＧＫ鈴木が再三の好守をみせるなど、なんとか凌ぎきった。

◇日本の過去７大会の成績

９８年フランス大会 １次リーグ敗退（０勝３敗）

０２年日韓大会 １６強（１次リーグ２勝１分けで１位通過）

０６年ドイツ大会 １次リーグ敗退（０勝２敗１分け）

１０年南アフリカ大会 １６強（１次リーグ２勝１敗で２位通過）

１４年ブラジル大会 １次リーグ敗退（０勝２敗１分け）

１８年ロシア大会 １６強（１次リーグ１勝１敗１分けで２位通過）

２２年カタール大会 １６強（１次リーグ２勝１敗で１位通過）