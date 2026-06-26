「VIVANT」撮影の裏側に迫った「VIVANT-Adventure Log-」配信決定 約12ヶ月の撮影に密着
【モデルプレス＝2026/06/26】堺雅人主演のTBS系日曜劇場『VIVANT（2026）』（毎週日曜21：00〜）の撮影の裏側に迫ったTVerオリジナル番組『VIVANT-Adventure Log-』が、7月26日より配信されることが決定した。
【写真】「VIVANT」“説明文一切なし”考察白熱の意味深投稿
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、7月26日から放送開始する堺雅人主演ドラマ『VIVANT（2026）』（TBS系／毎週日曜21：00〜）の見逃し配信を実施。あわせて、同作の撮影の裏側に迫った『VIVANT-Adventure Log-』を、『VIVANT（2026）』地上波各話放送終了後に1話ずつ独占配信する。
『VIVANT-Adventure Log-』では、国内に加え海外でも行われた大規模ロケなど約12か月にわたる撮影に密着。壮大なスケールで撮影された舞台裏の様子を、貴重なメイキング映像とともに届ける。堺、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李ら一堂に会することが貴重なキャストたちの舞台裏での会話や役への想いなど、劇中では見られない素顔が垣間見える内容となっている。さらに、第1シーズンの蔵出し映像や物語の誕生秘話なども公開。『VIVANT』の世界の全貌を余すことなく味わえる、ここでしか明かされないエピソードが満載だ。
なお、現在TVerでは前作『VIVANT（2023）』を7月26日20時59分まで配信している。（modelpress編集部）
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◆「VIVANT」撮影の裏側に迫った番組配信決定
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、7月26日から放送開始する堺雅人主演ドラマ『VIVANT（2026）』（TBS系／毎週日曜21：00〜）の見逃し配信を実施。あわせて、同作の撮影の裏側に迫った『VIVANT-Adventure Log-』を、『VIVANT（2026）』地上波各話放送終了後に1話ずつ独占配信する。
◆前作「VIVANT」配信中
なお、現在TVerでは前作『VIVANT（2023）』を7月26日20時59分まで配信している。（modelpress編集部）
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