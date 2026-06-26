工藤静香、手作りの山桃酵素シロップ公開「丁寧な暮らし憧れる」「おしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】歌手の工藤静香が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの山桃シロップを公開した。
【写真】キムタクの56歳妻「どんな味なのか気になる」珍しい具材のシロップ
工藤は「山桃酵素シロップ出来上がり！」とコメント。赤色が鮮やかな山桃がゴロゴロと入った手作りの酵素シロップをかき混ぜている様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「身体に良さそう」「丁寧な暮らし憧れる」「レシピ教えてほしい」「おしゃれ」「どんな味なのか気になる」「季節感があって素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】キムタクの56歳妻「どんな味なのか気になる」珍しい具材のシロップ
◆工藤静香、手作りシロップ公開
工藤は「山桃酵素シロップ出来上がり！」とコメント。赤色が鮮やかな山桃がゴロゴロと入った手作りの酵素シロップをかき混ぜている様子を公開した。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「身体に良さそう」「丁寧な暮らし憧れる」「レシピ教えてほしい」「おしゃれ」「どんな味なのか気になる」「季節感があって素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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