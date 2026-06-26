【今日から！】雑誌コミック電子版を対象にした大型セールを開催！第１弾『週刊漫画ゴラク』他バックナンバーを1冊33円で販売！【週刊漫画ゴラク3000号記念・電子書籍祭】

株式会社日本文芸社は、青年漫画誌『週刊漫画ゴラク』が通巻3000号を迎えることを記念し、主要電子書籍ストアにて「週刊漫画ゴラク3000号！超特大フェア！！」を2026年6月26日（金）より開催する。

2段階に分けて行われる本フェアの、各期間の詳細は以下の通り。

キャンペーン開催概要

【第１弾・今日から！】各誌バックナンバーを33円(税込)で販売！

開催期間 2026年6月26日（金） ～ 2026年7月2日（木） 施策 電子配信されている「週刊漫画ゴラク」「コミックヘヴン」「漫画ゴラクスペシャル」のバックナンバーを一律33円（税込）で販売いたします。 実施ストア 全国の主要電子書籍ストアにて展開

【第２弾】対象の電子コミック単行本が100円(税込)に！

開催期間 2026年7月3日（金） ～ 2026年7月17日（木） 施策 対象の電子コミック単行本を一律100円（税込）にて販売いたします。 主な作品（抜粋） 『天牌』、『銀牙伝説ウィード』、『酒のほそ道』、『喰いしん坊！』、『SとM』、『ミナミの帝王』など、映像化された名作から長年愛される大ヒット作まで幅広くラインナップ！ 対象作品数 約4,000 実施ストア 全国の主要電子書籍ストアにて展開

『週刊漫画ゴラク』について

【第1弾】6月26日（金）～ ：近年の『週刊漫画ゴラク』や『コミックヘヴン』など、電子配信されている雑誌バックナンバーを「1冊一律33円（税込）」で販売。 【第2弾】7月3日（金）～ ：日本文芸社のコミックス約4000作品が「1冊一律100円（税込）」となるセールを実施。

『週刊漫画ゴラク』は、30代～50代の男性を中心に長年愛され続けている週刊漫画雑誌だ。

誌面ではピカレスクロマン、任侠、グルメ、ハードボイルドなど、他誌にはない唯一無二の濃厚なストーリーを展開。常に読者の胸を熱くするエンターテインメントを提供してきた。

3000号の節目を通過した同誌は、読者の期待を超える作品を追求しながら、次なるステップである4000号に向けて今後も走り続ける。