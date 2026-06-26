【今日から！】雑誌コミック電子版を対象にした大型セールを開催！第１弾『週刊漫画ゴラク』他バックナンバーを1冊33円で販売！【週刊漫画ゴラク3000号記念・電子書籍祭】
株式会社日本文芸社は、青年漫画誌『週刊漫画ゴラク』が通巻3000号を迎えることを記念し、主要電子書籍ストアにて「週刊漫画ゴラク3000号！超特大フェア！！」を2026年6月26日（金）より開催する。
2段階に分けて行われる本フェアの、各期間の詳細は以下の通り。【第1弾】6月26日（金）～ ：近年の『週刊漫画ゴラク』や『コミックヘヴン』など、電子配信されている雑誌バックナンバーを「1冊一律33円（税込）」で販売。 【第2弾】7月3日（金）～ ：日本文芸社のコミックス約4000作品が「1冊一律100円（税込）」となるセールを実施。
キャンペーン開催概要
【第１弾・今日から！】各誌バックナンバーを33円(税込)で販売！
【第２弾】対象の電子コミック単行本が100円(税込)に！
『週刊漫画ゴラク』について
『週刊漫画ゴラク』は、30代～50代の男性を中心に長年愛され続けている週刊漫画雑誌だ。
誌面ではピカレスクロマン、任侠、グルメ、ハードボイルドなど、他誌にはない唯一無二の濃厚なストーリーを展開。常に読者の胸を熱くするエンターテインメントを提供してきた。
3000号の節目を通過した同誌は、読者の期待を超える作品を追求しながら、次なるステップである4000号に向けて今後も走り続ける。