◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと対戦。1―1で引き分けてF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は初戦で（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。

森保監督は「できれば勝って1位で上がりたかったが、選手がこれまでの粘り強い戦い崩さずに勝ち点をもぎ取ってくれた。自分たちのスタイルをさらに決勝トーナメントで発揮できれば。今回はレギュレーションが変わって3位でも突破できる可能性もあったが、やはり2位までで上がるということで、選手が粘り強い戦いをしてくれた」と語った。

ブラジルと激突する決勝トーナメントを見据え、「とにかく勝つ戦いをしたい。チーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦うことをサポーターの皆さんとやり抜きたい」と言葉に力を込めた。

スコアレスで折り返した後半11分に日本が先制した。MF堂安（Eフランクフルト）のパスをFW上田（フェイエノールト）が右足ヒールでため、リターンを受けた堂安がペナルティーエリア内へパス。前田がワントラップから右足で流し込み、日本人3人目となるW杯2大会連続ゴールをマークした。

しかし、後半17分にはスウェーデンが同点に持ち込んだ。今大会初先発のFWエランガ（ニューカッスル）が右45度のペナルティーエリア手前から、左足で左サイドネットへ突き刺すスーパーゴール。1―1とされ、日本は後半21分にFW小川（NECナイメヘン）とMF伊東（ゲンク）、同30分にはDF長友（FC東京）とDF渡辺（フェイエノールト）を投入した。長友はアジア人初のW杯5大会連続出場となった。

同時刻キックオフのオランダ―チュニジアはオランダが3―1で勝利。オランダは勝ち点7で首位通過を決めた。決勝トーナメント1回戦ではC組2位のモロッコと対戦する。