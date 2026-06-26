◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 オランダ３―１チュニジア（２５日、カンザスシティー競技場）

ＦＩＦＡランク４５位のチェニジア代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組３戦目で同８位のオランダ代表と対戦し、１―３で敗れた。

すでに１次Ｌ敗退が決定している中での最終戦。最後の意地を見せたいところだったが、前半３分でＭＦスヒリのクリアミスがオウンゴールになって先制点を献上すると、同７分にはＦＷブロビーにゴールを決められて２点目を失った。

後半９分、ＦＷマストゥリが右のＣＫを頭で合わせて１点を返したものの、続く後半１７分にコーナーキックから押し込まれ３点目を失うなど、流れを最後までつかめず敗れた。

チェジニアは第１戦のスウェーデン戦に１―５で大敗後、ラムシ前監督を解任し、ルナール監督を緊急招へいした。新監督は、同国を率いた２２年カタール大会では優勝国のアルゼンチンから金星を挙げ衝撃を与えるなど、守備構築を武器とする采配と、白シャツで胸元を開けたスタイルで“白シャツの魔術師”、“イケオジ”の愛称でも注目され、決勝トーナメント進出の切り札として期待されたが、第２戦の日本戦で敗れ１次Ｌ敗退が決まると代表監督退任を示唆した。