【ヤマヒロのぴかッと金曜日】

「ヤマヒロさんが『Ｘ』でトレンド入りしてますよ！」

「すごいですね〜。トレンド入りするなんて！」

「アレがそうですか！？ 初めて見ました！」

「ワタシも勧められて見たんですけど、誰だかわかりませんでしたぁ」

そう……今週はじめ、私が『Ｘ』のトレンド入りした、らしい。『Ｘ』？なんでやねん！？ ツイッター時代から呟いたことも、他人の『Ｘ』を自分から見たこともないのに。

もうだいぶ前のこと。キャスター時代に橋下徹さん（当時の大阪府知事）と、教育基本条例や職員基本条例の改正を巡って激しくやり合ったことがある。私は自分のニュース番組で、彼はぶら下がり会見で、互いを批判し続けた。「埒（らち）が明かないから、直接話しましょう」と、番組で他に人を入れず討論したのも今となってはいい思い出だ。そのとき情報収集のため同僚の携帯で橋下さんのツイッターを見せてもらったことがあるが、『Ｘ』を見たのはそれくらいだ。

他人の呟きに興味はない。正面切って堂々と言わんかいという性分なので、私はこういう道具は使ってこなかった。言いたいことがあれば直接会うか電話で話す。主張したいことは生放送の中で発言してきたし、当コラムでも本音をぶつけている。表現する場があるからＳＮＳを使わないだけだろう、と言われるかもしれない。だが、元来私は「人は人、自分は自分」の考えなのでとやかく言いたくもない。なので、去る人を説得することも引き止めることもしない。

だいぶ脱線してしまったが、使ってもいない『Ｘ』でトレンド入りって、いったい私の何が？と思い映像を見てみたら…。あらら。私の３０代前半のニュース番組のＶＴＲを誰かがアップしてる。しかも、昔を知らない人にはピンと来ないであろう、若かりし頃の姿。

以前にも書いたが、自分史を語るうえで２８歳までがヅラ前、２９歳から３５歳がヅラ期、３６歳以降がヅラ後と区分けしているので、ＶＴＲの私の頭の上に乗っかってるのは、紛うことなく七三のヅラである。

しかしよくこんな映像が残っていたものだ。南海天王寺支線が廃止されたニュースで、当時の大阪の街並みがたくさん映し出されて懐かしい、、とコメントしている人はごく一部で、大半が私のヅラについて。。

「ヤマヒロの頭が気になり、ニュースの内容が入ってこない（知らんやん）」「この時はまだ毛があったの？すでにヅラ着用でしたか？（聞くな、聞くな。思いっきりヅラやないかい）」「ヤマヒロさんに髪があるんでフェイク動画ですね（ま、ある意味そうですね）」「その後カツラにしたの知ってる？（ヅラにヅラ乗せてどないするねん）」とキリがないが、気がつけばコメント一つ一つにツッコミを入れてしまっていた。

人がどんな受け止め方をしているのかを見るのはけっこう面白い。自分以外の話題もいくつか見たが、想像を超えた反応もあり勉強になった。

それにしても、私のヅラ動画が１９６万回も見られたなんて信じ難いが間違いないようだ。もういっぺん被ったら、もっと多くの人に見てもらえるやろか！？

◇山本 浩之（やまもと・ひろゆき）１９６２年３月１６日生まれ。大阪府出身。龍谷大学法学部卒業後、関西テレビにアナウンサーとして入社。スポーツ、情報、報道番組など幅広く活躍するが、２０１３年に退社。その後はフリーとなり、２４年４月からＭＢＳラジオで「ヤマヒロのぴかッとモーニング」（月〜金曜日・８〜１０時）などを担当する。趣味は家庭菜園、ギターなど。