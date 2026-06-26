ＬＤＨ所属の女性７人組グループ・Ｇｉｒｌｓ²（ガールズガールズ）がきょう２６日にデビュー７周年を迎え、初の日本武道館ライブに挑む。公演に先駆け、２４日に３枚目のフルアルバム「Ｓｅｖｅｎ Ｂｌｏｏｍｓ」をリリース。メンバー全員がテレ東系子供番組「おはスタ」のおはガール出身だが、今作では“ガール”のイメージを脱却。ＬＤＨの底力を見せつける圧倒的なパフォーマンスとともに、大人の色気が漂うかっこいい女性像を提示した。色とりどりの花を咲かせる７人に話を聞いた。

一夜限りの舞台へ覚悟は決まっている。日本武道館公演が目前となり、増田來亜（くれあ＝２２）は「決まって驚きやうれしいという感情よりも、やらなきゃいけないという責任を感じています。スタッフさんがこのキャパは埋めてほしいと思って用意してくださった会場だから、自分たちもそれにふさわしいアーティストにならないといけない」と気合の表情。武道館アーティストの名に恥じない、史上最高のステージを届けるつもりだ。

Ｇｉｒｌｓ²は、テレ東系特撮ドラマ「ガールズ×戦士シリーズ」（２０１７〜２０年）で歴代ヒロインを務めた卒業生から構成される７人組。７周年を迎え、リーダー・鶴屋美咲（２３）は「全部の感情を味わいました。人生をギュッとするくらいいろんな経験をして、濃密な７年間だったな」と総括。１０代という青春時代をグループ活動にささげ、小田柚葉（２１）は「ぶつかる時もあったけど、乗り越えて大人になったよね」と笑い合う。

デビュー当時は全員が１０代と幼かったが、１２月でグループ最年少の菱田未渚美（みなみ＝１９）も２０代に。山口綺羅（きら＝２２）は、メンバーを見渡して「みんなに思うのは、めっちゃ美しくなったなって」としみじみ。一番大人になったメンバーとして隅谷百花（２１）の名を挙げ、「きれいな大人の女性になって」と姉目線で感嘆とした。隅谷は照れ屋を発動させ、頰をもも色に染めた。

アルバムのリード曲「ＢＬＯＯＭ！ＢＬＯＯＭ！ＢＬＯＯＭ！」は、重厚なビートに乗せ、不屈の精神と自己肯定を歌ったダンスチューン。一曲でスタミナ切れしてしまうほどの激しいパフォーマンスが見どころで、生歌唱を実現するために風船を膨らませる肺活に取り組んだ。音楽番組でパフォーマンスされ、視聴者から「かっこいい」「この子たち誰？」と大きな反響を得た一曲だ。

いつか海外へ

７年でコロナ禍やメンバー卒業を経験。会場規模を一気に上げることはかなわず、平坦な道のりではなかった。７人で苦楽をともにし、核となる強さが見つかった。小田は「７人が合わさることで最強になる。誰にも負けない自信があります。おもろいグループです」と胸を張る。菱田は「まずはアリーナツアーをかなえて、海外でライブをしたい。海外でミュージックビデオも撮りたい。これからも７人で目標をかなえていきたい」と武道館の先に夢を描いた。

リード曲の歌詞に力強く表現された“満開ＭＡＸになる”日まで、７人で走り続ける。

◆Ｇｉｒｌｓ²（ガールズガールズ）ＥＸＰＧ出身のＬＤＨ所属の女性７人組。テレ東系特撮ドラマ「ガールズ×戦士シリーズ」の初期３作品（１７〜２０年）で歴代ヒロインを務めた卒業生から構成される。２０１９年６月２６日にデビュー。１９〜２１年にメンバー全員がテレ東系「おはスタ」でおはガールとしてレギュラー出演し、知名度を上げる。２４年にデビュー５周年を記念して国立代々木競技場第一体育館公演を開催。２５年９月から７人体制で活動を続けている。