◇W杯北中米大会1次リーグF組 スウェーデン1―1日本（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第3戦は25日（日本時間26日）に行われ、同組3位スウェーデン（FIFAランク36位）が2位の日本（FIFAランク16位）と1―1のドロー。1勝1分け1敗の勝ち点4で3位が確定。0―1とリードを許したFWアントニー・エランガ（24＝ニューカッスル）が2戦連発となる同点ゴールを決め、2大会ぶりの決勝トーナメント進出に貢献した。

第2戦でオランダに1―5と大敗したスウェーデンはFWイサク（リバプール）、FWヨケレス（アーセナル）が引き続き先発出場。FWエランガ（ニューカッスル）が今大会初スタメンに抜てきされ、強力3トップを採用。DFリンデロフ（アストンビラ）は最終ラインではなくボランチとして起用された。

試合は前半37分、DFヒエン（ベルガモ）が負傷交代となるアクシデントが発生。代わってMFベリバル（トットナム）がスクランブル出場。ボランチを務めていたDFリンデロフが最終ラインに下がった。

日本の苦手なロングボールを多用するも大きな決定機は訪れず。同アディショナルタイムにはMF中村敬（Sランス）に際どいシュートを浴びたが、今大会初出場となったGKビデルゼッテルステロム（ダービー）が左手一本でファインセーブ。スコアレスのまま前半が終了した。

後半11分、相手の見事なパスワークからFW前田（セルティック）に決められ失点。リードを許したが同16分、FWエランガが右サイドからのカットインから左足一閃。2戦連発となる強烈なミドルシュートをゴール左隅に決め同点に追いついた。

同20分にはFWイサクが弾丸シュートを放つもGK鈴木彩（パルマ）の好守に阻まれ得点ならず。逆転とはならなかったが価値ある勝ち点1を獲得。1勝1分け1敗の勝ち点4（得失点差0）に伸ばし、既に決勝トーナメント進出を決めているB組3位のボスニア・ヘルツェゴビナより上位の成績となったため3位通過が決まった。