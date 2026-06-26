◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 1―1 スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。

日本はチュニジアとの第2戦から先発を3人変更。DF菅原（ブレーメン）とDF瀬古（ルアーブル）が今大会初先発し、FW前田（セルティック）がスタメン復帰した。前半39分にDF板倉（アヤックス）がDF谷口（シントトロイデン）と交代。森保一監督はハーフタイムに「少し筋肉系の異常を訴えてきたので、本人は大丈夫と言っていましたが、念のため替えました」と説明した。

前半は0―0だったが、後半11分に日本が先制した。MF堂安（Eフランクフルト）のパスをFW上田（フェイエノールト）が右足ヒールでため、リターンを受けた堂安がペナルティーエリア内へパス。前田がワントラップから右足で流し込み、W杯2大会連続ゴールをマークした。

後半17分にスウェーデンが1―1の同点に追いついた。今大会初先発のFWエランガ（ニューカッスル）が右45度のペナルティーエリア手前から、左足で左サイドネットへ突き刺すスーパーゴール。日本は後半21分にFW小川（NECナイメヘン）とMF伊東（ゲンク）、同30分にはDF長友（FC東京）とDF渡辺（フェイエノールト）を投入。長友はアジア人初のW杯5大会連続出場となった。終盤にはスウェーデンの猛攻を浴びたが、GK鈴木彩（パルマ）がスーパーセーブを連発して引き分けに持ち込んだ。

同時刻キックオフのオランダ―チュニジアはオランダが3―1で勝利。オランダは勝ち点7で首位通過を決めた。決勝トーナメント1回戦ではC組2位のモロッコと対戦する。

＜F組順位＞

(1)オランダ 勝ち点7（2勝1分け）得点10 失点4 +6

(2)日本 勝ち点5（1勝2分け）得点7 失点3 +4

(3)スウェーデン 勝ち点4（1勝1分け1敗）得点7 失点7 0

(4)チュニジア 勝ち点0（3敗）得点2 失点12 -10