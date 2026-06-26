「恋に落ちた」カヌーに魅せられたハワイアンの女性。実は本業が…「海が大好きなの」

世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。

6月20日（土）の放送では、ハワイ島のカイルア・コナが特集された。

【映像】カヌーに魅せられたハワイアンの女性「恋に落ちたとでもいうか…」

ハワイ島の西側、カイルア・ベイ。

海上でさっそうとパドルを漕ぐのは、ハワイアンのメラニー・ケレコリオさんだ。

メラニーさんがカヌーに魅せられたのは、50年以上前のことだったという。

「恋に落ちたとでもいうか…海が大好きなの」と彼女は話す。

メラニーさんは仕事場も海。本業は塩づくりだそう。

コナ沖、水深675メートルの海洋深層水を汲み上げ、太陽光だけで約2カ月かけて水分を蒸発させ、じっくり仕上げるメラニーさんの塩。

ミネラルたっぷり、純粋なハワイ産の塩だ。

そんなメラニーさんが始めたのが、カヌーのコーチ。

教えているのは、船からウキが張り出したアウトリガーカヌーの航法だ。

アウトリガーカヌーは、古代から漁などに使われてきた、伝統のカヌー。

「ハワイの伝統を教えるのは自分の責任。私たちの言葉で『クレアナ』（土地や自然に対して果たすべき責任）と言います」とメラニーさんは語る。

愛する海で果たす、ハワイアンの“クレアナ”が、故郷の風土を守っている。