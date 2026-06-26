【サブウェイ】期間限定「タコスサンド」のセットに使える100円引きクーポンは6月30日まで！公式Xで公開中。

サブウェイの公式Xでは、2026年6月30日まで使える対象メニュー100円引きのクーポンを投稿しています。

期間中は何度でもクーポン使える

5月13日から期間限定で登場しているタコスサンド。公式Xで3種のタコスサンドのセットが100円引きになるクーポンが公開されています。

100円引きになるタコスサンドのセットは以下の通り。

・メキシカンミートタコス ポテトドリンクセット

・ざく切りサルサタコス ポテトドリンクセット

・濃厚チーズタコス ポテトドリンクセット

通常店舗で使用する場合は、好きなタコスサンドのポテトドリンクセットを注文し、会計時にスタッフにクーポン画像を提示すれば適用されます。

セルフオーダーシステム店舗では、タッチパネル画面右下にあるクーポンのボタンを選択し、クーポン番号を入力。カスタムとポテト・ドリンクを選択します。サンドイッチ受け渡し時に、クーポン画面をスタッフに提示する必要があります。

クーポンは1会計につき最大3つまで、1点あたり100円引きで購入できます。

サンドイッチはレギュラーサイズが対象。サラダ、フットロングは対象外です。

期間中は何度でも利用可能。他の割引サービス・クーポン・無料券との併⽤はできません。

クーポン画像は、サブウェイの公式X（＠subwayjp）から確認できます。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部