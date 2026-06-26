【サブウェイ】期間限定「タコスサンド」のセットに使える100円引きクーポンは6月30日まで！公式Xで公開中。
サブウェイの公式Xでは、2026年6月30日まで使える対象メニュー100円引きのクーポンを投稿しています。
期間中は何度でもクーポン使える
5月13日から期間限定で登場しているタコスサンド。公式Xで3種のタコスサンドのセットが100円引きになるクーポンが公開されています。
100円引きになるタコスサンドのセットは以下の通り。
・メキシカンミートタコス ポテトドリンクセット
・ざく切りサルサタコス ポテトドリンクセット
・濃厚チーズタコス ポテトドリンクセット
通常店舗で使用する場合は、好きなタコスサンドのポテトドリンクセットを注文し、会計時にスタッフにクーポン画像を提示すれば適用されます。
セルフオーダーシステム店舗では、タッチパネル画面右下にあるクーポンのボタンを選択し、クーポン番号を入力。カスタムとポテト・ドリンクを選択します。サンドイッチ受け渡し時に、クーポン画面をスタッフに提示する必要があります。
クーポンは1会計につき最大3つまで、1点あたり100円引きで購入できます。
サンドイッチはレギュラーサイズが対象。サラダ、フットロングは対象外です。
期間中は何度でも利用可能。他の割引サービス・クーポン・無料券との併⽤はできません。
クーポン画像は、サブウェイの公式X（＠subwayjp）から確認できます。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部