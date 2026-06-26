ＦフォースＧが大幅続伸、２７年５月期は２ケタ増収増益で５円増配を見込む ＦフォースＧが大幅続伸、２７年５月期は２ケタ増収増益で５円増配を見込む

フィードフォースグループ<7068.T>が大幅続伸している。２５日の取引終了後に、２７年５月期の連結業績予想を発表しており、売上高５７億４１００万円（前期比１６．９％増）、営業利益２３億６２００万円（同１９．２％増）、純利益１５億２９００万円（同５．８％増）を見込み、年間配当予想を前期比５円増の２０円としたことが好感されている。



顧客企業に対してデジタルマーケティング支援を行うプロフェッショナルサービス事業、データフィード管理やソーシャルログインシステムなどをＳａａＳで提供するＳａａＳ事業、主にＥＣ事業者を対象にＳｈｏｐｉｆｙによるサイト構築やＳｈｏｐｉｆｙアプリなどの開発・提供を行うＤＸ事業の全事業で主要サービスの継続成長を見込む。特にＤＸ事業では、ＥＣＰｏｗｅｒの新規連結化や子会社Ｒｅｗｉｒｅの伸長により大幅増収を見込んでいる。



なお、２６年５月期決算は、売上高４９億１２００万円（前の期比１２．３％増）、営業利益１９億８１００万円（同２４．４％増）、純利益１４億４５００万円（同４４．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS