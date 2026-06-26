＜注目銘柄＞＝ラウンドワン、好業績確認で見直し買い加速へ ＜注目銘柄＞＝ラウンドワン、好業績確認で見直し買い加速へ

ラウンドワン<4680.T>は５月発表の通期決算で好業績が確認され、見直し買いが流入。昨年秋以降、株価は２００日移動平均線を下回る状況が続いてきたが、これを直近ようやく上回ってきた。梅雨明け後の本格的な夏の到来を前に、猛暑による屋内レジャー需要の取り込みが期待できる同社に今から注目しておきたい。



２６年３月期決算は営業利益が前の期比９．７％増の２８７億７３００万円と、過去最高を更新。継続的な出店に加え、期間限定キャンペーンの開催やクレーンゲーム景品の拡充などが奏功した。インバウンド需要も追い風となった。続く２７年３月期の同利益は前期比１４．９％増の３３０億５０００万円と伸びが加速する見通し。引き続き配当性向２５％前後を目安とする株主還元も維持する方針だ。（イ）



出所：MINKABU PRESS