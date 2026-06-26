「上田綺世が機能している時の日本は強い」先制点の起点となった絶妙ヒールパスが秀逸【W杯】
2026年６月25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表がスウェーデンとのグループステージ最終戦に臨んだ。３-４-２-１システムでCFを任されたのは、３試合続けてスタメン出場の上田綺世だ。
グループステージ２戦目のチュニジア戦で２ゴール・１アシストと大活躍した上田は、立ち上がりからアグレッシブにプレー。前線の基準点となり、７分にはダイレクトパスで敵最終ラインの裏を突こうとした。
この日の上田はオランダ戦と同じく“背中”で相手のボランチを消しつつ、21分には力強いポストプレーで攻撃のリズムを作り出した。ヒエンのファウルで止められたものの、31分のドリブル突破も見事。前半から確かな存在感を示した。
そして56分には敵陣で“チョン”と秀逸なヒールパス。これをきっかけに堂安律のスルーパスに反応した前田大然が先制点を奪う。上田のポストプレーが生んだ得点とも言えた。
やはり上田がポストプレーヤーとして機能している時の日本は強い。そんな印象を抱かせる一戦だった（結果は１−１のドロー）。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
グループステージ２戦目のチュニジア戦で２ゴール・１アシストと大活躍した上田は、立ち上がりからアグレッシブにプレー。前線の基準点となり、７分にはダイレクトパスで敵最終ラインの裏を突こうとした。
そして56分には敵陣で“チョン”と秀逸なヒールパス。これをきっかけに堂安律のスルーパスに反応した前田大然が先制点を奪う。上田のポストプレーが生んだ得点とも言えた。
やはり上田がポストプレーヤーとして機能している時の日本は強い。そんな印象を抱かせる一戦だった（結果は１−１のドロー）。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番