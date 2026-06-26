「マジかよ…」「地獄すぎるだろ」日本の決勝Ｔ１回戦の相手が決定！ “最多優勝国”との対戦にSNS騒然「気合で勝て！」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦した。
前半をスコアレスで終えたなか、56分に前田大然の得点で先制する。しかし、62分に失点し、そのまま１−１のドローに終わった。
これで、１勝２分けとした森保ジャパンは、Ｆ組２位フィニッシュ。決勝トーナメント１回戦の相手はＣ組を１位で通過したブラジルに決まった。
Ｗ杯最多優勝回数を誇る王国ブラジルとの対戦決定を受け、日本のファンから様々な声が上がっている。
「マジかよ...」
「ヤバすぎるよ」
「地獄すぎるだろ」
「ブラジルには気合で勝て！」
「嫌すぎる」
「楽しみだなぁ」
「きついよーー」
スーパースターのネイマールや名門レアル・マドリーで活躍するヴィニシウス・ジュニオールら豪華タレントを擁するブラジルを日本は撃破できるか。ラウンド32は日本時間６月30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
前半をスコアレスで終えたなか、56分に前田大然の得点で先制する。しかし、62分に失点し、そのまま１−１のドローに終わった。
これで、１勝２分けとした森保ジャパンは、Ｆ組２位フィニッシュ。決勝トーナメント１回戦の相手はＣ組を１位で通過したブラジルに決まった。
Ｗ杯最多優勝回数を誇る王国ブラジルとの対戦決定を受け、日本のファンから様々な声が上がっている。
「ヤバすぎるよ」
「地獄すぎるだろ」
「ブラジルには気合で勝て！」
「嫌すぎる」
「楽しみだなぁ」
「きついよーー」
スーパースターのネイマールや名門レアル・マドリーで活躍するヴィニシウス・ジュニオールら豪華タレントを擁するブラジルを日本は撃破できるか。ラウンド32は日本時間６月30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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