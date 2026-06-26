「ブラジルとの対戦を避けたのか？」「哀れなゲーム」森保Jとドローで決勝T進出濃厚も…勝利を逃したスウェーデンのファンは不満吐露「日本は引き分けを狙ってきた」「２トップは何をしていたんだ」【W杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループF第３戦でスウェーデン代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦した。
決勝トーナメント進出をかけた最終節で、日本はボール保持率を高めてゲームの主導権を握るも、得点を奪えず前半を終える。
それでも後半に入って56分に先制に成功。堂安律のラストパスに反応した前田大然が右足のシュートを流し込んだ。それでも62分にエランガに鮮やかなシュートを突き刺されて同点弾を献上。終盤にはスウェーデンの猛攻を受けるも、粘り強く凌いで１−１で引き分け。日本はGS２位通過となった。
一方のスウェーデンはグループ３位となったものの、決勝トーナメント進出が濃厚に。しかし母国ファンは試合結果に満足できず。SNS上では「ブラジルとの対戦を避けたのか？」「なんて退屈な試合なんだ」「哀れなゲーム」「前半はチーム全員が寝ていた」「弱気に見えた」「２トップは何をしていたんだ」「日本は引き分けを狙ってきた」といった声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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決勝トーナメント進出をかけた最終節で、日本はボール保持率を高めてゲームの主導権を握るも、得点を奪えず前半を終える。
それでも後半に入って56分に先制に成功。堂安律のラストパスに反応した前田大然が右足のシュートを流し込んだ。それでも62分にエランガに鮮やかなシュートを突き刺されて同点弾を献上。終盤にはスウェーデンの猛攻を受けるも、粘り強く凌いで１−１で引き分け。日本はGS２位通過となった。
一方のスウェーデンはグループ３位となったものの、決勝トーナメント進出が濃厚に。しかし母国ファンは試合結果に満足できず。SNS上では「ブラジルとの対戦を避けたのか？」「なんて退屈な試合なんだ」「哀れなゲーム」「前半はチーム全員が寝ていた」「弱気に見えた」「２トップは何をしていたんだ」「日本は引き分けを狙ってきた」といった声があがっている。
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