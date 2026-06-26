W杯日本―スウェーデン戦

サッカー日本代表は25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第3節でスウェーデンと対戦した。史上最年長39歳で日本初の5大会連続選出となったDF長友佑都が後半途中から出場。今大会初めてピッチに立ち、自身の持つ日本のW杯歴代最多出場数を16試合に伸ばした。

1-1の後半30分、遂に出番が訪れた。中村敬斗と代わって投入。白地のヘアバンドを身に着け、左サイドに入った。出場直後には激しいタックルからボール奪取。自身5度目の大舞台で持ち前の闘志むき出しのプレーを見せつけた。

2010年の南アフリカ大会でW杯デビュー。無尽蔵のスタミナや屈強なフィジカルを武器に長年、左サイドバックとしてチームを支え、前回カタール大会初戦のドイツ戦（2-1）に先発出場し、史上最多12試合目の出場を達成。11試合出場で並んでいた長谷部誠氏、GK川島永嗣を抜き、15試合に伸ばしていた。

5大会連続出場は、今大会ではモドリッチ（クロアチア）、ノイアー（ドイツ）と並ぶ偉業。通算6度目の出場となるメッシ（アルゼンチン）、ロナウド（ポルトガル）、オチョア（メキシコ）に次ぐ記録となっている。

■過去4大会の出場数

2010年：4試合出場

2014年：3試合出場

2018年：4試合出場

2022年：4試合出場



（THE ANSWER編集部）