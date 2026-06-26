モナキの初冠レギュラー番組『冠モナキ』開始決定「NGなしで何でもやりたいと思います！」（おヨネ）

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平日深夜の人気ゾーン『バラバラ大作戦』にて、モナキの新番組がスタートする。

■いま人気も知名度も急上昇中のモナキが満を持して登場

豪華出演者×若手クリエイターがタッグを組み、テレビ朝日が平日深夜に送る新感覚のバラエティゾーン『バラバラ大作戦』。2020年10月のスタート以来、SNSやネット配信と柔軟に連動し、地上波の枠にとらわれない多角的な展開で大反響を獲得、姉妹ゾーンである『スーパーバラバラ大作戦』などに昇格するコンテンツも多数輩出してきた。

また、2024年4月には『バラバラ大作戦』内に、『バラバラマンスリー』と名づけた新チャレンジ枠を設置。テレビ朝日全社員から企画を募集し、月ごとにお試しで番組を制作＆放送するという前代未聞の挑戦で、平日深夜にさらなる刺激をもたらしている。

まさに、笑いの新潮流を生み出す一大トレンドゾーンとして、深夜に圧倒的な存在感を放っている『バラバラ大作戦』。この夏、飛ぶ鳥を落とす勢いで人気沸騰中の4人組男性歌謡グループ『モナキ』の地上波での初冠レギュラー番組が7月13日にスタートすることが決定。現在放送中の番組と合わせて、計10番組で届ける。

■初冠レギュラー番組は予測不能なモナキの成長を見守るドキュメントバラエティ

あらたに月曜に登場するのは、『冠モナキ』。ムード歌謡コーラスグループ純烈のリーダーである酒井一圭がプロデュースする、4人組男性歌謡グループ、モナキ。おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンという4人のメンバーで構成され、4月にデビューして以来、あっという間に大ブレイク。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、関連SNS動画総再生数が14億回を突破するなど、純烈のファン層からティーン層まで幅広い世代から圧倒的な注目を集めている。

『冠モナキ』は、そんなモナキの地上波レギュラー番組としては初冠番組としてスタート。この番組では、いま話題沸騰中のモナキがさらなる高みを目指して様々なことに挑戦。予測不能なモナキの成長を見守るドキュメントバラエティとなっている。

初回放送では、何も知らないモナキの元に番組スタッフが突撃。レギュラー番組決定を伝えたときのメンバーのリアクションを公開する。さらに、スタッフが退室したあとの様子も実は隠しカメラで撮影しており、その様子も公開。メンバーだけの空間で、4人はどんな会話をしたいたのか？ リアルな4人のリアクションを覗き見する。

■今後は…結成間もない4人を深堀りする事前アンケートを公開

さらに、モナキ4人によるアンケート企画『この4人って一体どんな人？モナキ解剖アンケート』も今後放送予定。

4月8日にメジャーデビューしたばかりで結成間もないモナキに、趣味や特技などの事前アンケートを実施。メンバーそれぞれの基本情報だけでなく、「実は相方にも言っていないこと」「モナキで実現したい夢」「悩み」など、まだ世間に知られていない本人たちの素顔や本音を掘り下げていく。

これからモナキを応援する視聴者に向けた“メンバー紹介決定版”となるこの企画。MCを務めたトンツカタン森本が“保護者”として4人をサポートしながら、意外な一面を引き出す。

『冠モナキ』は、7月13日からスタート。この夏、またまた大胆不敵な挑戦で平日深夜を面白くする『バラバラ大作戦』に注目だ。

■モナキ コメント

Q. 『冠モナキ』の初回収録を終えた率直な感想を教えてください。

ケンケン：さっき僕たちも収録で聞いたんですけど、初回放送がどうなっているのか一切想像できない…今日収録したものが初回じゃない！って言われましたもんね。

おヨネ：初回から、ドッキリみたいなそんな感じになっているので、どんなドッキリにかけられているのか楽しみにしていてほしいです。

じん どこの映像が使われているんだろうね！

ケンケン：確かにそれもすごく気になります。初回の収録もとても楽しくやらせていただきましたし、 みんなの特技があらためてわかったよね

サカイJr.：森本さんがとても安定感があって…恐れ多くも（モナキの）保護者と言ってくださっていたので、僕たちが安心してふざけたり、素のまましゃべっている姿が見ていただけるんじゃないのかなって思います。

おヨネ：今日の収録を通して、また新たにやっていきたいな思うこともいろいろ出てきましたし、タイピング対決もしたので、またモナキの中でトーナメントを行ったりとか…！

じん：なんで僕たちの特技奪っていこうとするのよ（笑）

ケンケン：今のところ、特技の奪い合いみたいになってたよ!?

サカイJr.：タイピングやった記憶もないけどね…（笑）。

おヨネ：えっ？ あれ？ タイミングカットされてます…？

ケンケン：ことごとくおヨネは、人の特技を自分の特技にしようとしていくという習性があるとわかったので、OAを楽しみにしていてください。それこそ、じんのピアノはあらためて見たけどすごかったよ。モナキの練習で弾いてくれることはあったから、見たことはあったけど。

じん：確かにモナキの前で弾くことないですね。

ケンケン：即興であそこまでは本当にすごい！ もちろん音楽をやっていたからっていうのもあるかもしれないけど、あらためてメンバーのすごさっていうのを実感した回だったなと思いました。

Q. 最後に、『冠モナキ』の今後に向けた意気込みや目標を教えてください。

ケンケン：怖いですよ！ アンケートが怖い！ 気軽にアンケートを書けない番組だっていうことが初回収録でわかってきました。でも、楽しくモナキの魅力が伝わるようにスタッフさん含めて皆さんと一緒に作り上げていけたらいいなとは思います。

サカイJr.：アンケートがこんなに赤裸々に出てしまうのではあれば、本当にやりたいことを書いたら、もしかしたら実現するんじゃないかな？ だからアンケートが来たら本当にやりたいことや好きなことをしっかり書こうと思いました！

おヨネ：私は本当にNGなしで何でもやりたいと思います！

ケンケン：怖いのよあなたが、我々は！（笑）

じん：アンケートの回答にも、すごいこと書いてたじゃない？

ケンケン おヨネの回答が怖いのよ、何ぶっこんでくるのか本当にわからないから…（笑）

おヨネ：そんなことあったっけ…？

ケンケン：あるよ、いっぱい！

じん：せっかくやらせてもらえるので、ちょっとずつ（放送）時間帯を繰り上げていけたら…！ 目標ほしいですよね。

ケンケン：…ゴールデンですか!?

じん：ゴールデンに耐えうる内容ができないと思う、下ネタ言っちゃうと思うし！

ケンケン：ダメです！（笑）

じん：あんまり自制する気もないしなぁ…（笑）。楽しくやれる範囲で、自分らしさを失わずに高みを目指せるように、何か目標を作りたいですね。

ケンケン やっていくうちに目標も見つけられたらいいね。

■番組情報

テレビ朝日『バラバラ大作戦 冠モナキ』

07/13（月）スタート

毎週月曜 26:20～26:45

出演：モナキ（おヨネ・じん・サカイJr.・ケンケン）、トンツカタン森本

■関連リンク

『バラバラ大作戦』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/barabara/

モナキ OFFICIAL SITE

https://monaki.fanpla.jp/