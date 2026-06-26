10時の日経平均は2088円安の7万277円、アドテストが678.22円押し下げ 10時の日経平均は2088円安の7万277円、アドテストが678.22円押し下げ

26日10時現在の日経平均株価は前日比2088.72円（-2.89％）安の7万277.62円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は941、値下がりは559、変わらずは52と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は678.22円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が645.23円、東エレク <8035>が153.87円、ＴＤＫ <6762>が101.07円、キオクシア <285A>が90.34円と続いている。



プラス寄与度トップはルネサス <6723>で、日経平均を12.24円押し上げている。次いで花王 <4452>が8.55円、ダイキン <6367>が5.53円、三井物 <8031>が5.03円、フジクラ <5803>が4.42円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は建設で、以下、石油・石炭、金属製品、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には情報・通信、電気機器、その他製品が並んでいる。



※10時0分7秒時点



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