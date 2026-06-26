TBS系列の朝のバラエティ番組『ラヴィット！』がプロデュースする一夜限りの音楽の祭典「LOVE IT! ROCK 2026」が、今年も８月２２日(土)に国立代々木競技場 第一体育館にて開催されることが決定した。

これに伴い、６月２６日(金)午前１０時から、チケットの先行受付（抽選）が開始。毎年チケット即完売となる本イベントを一足早く、かつ、お得に手に入れられる絶好の機会だ！

さらに！６月２６日(金)の放送内では、今年のステージに向けた出演メンバーたちのリアルな裏側と熱き想いを収めた「始動VTR」が公開された。

「青春★サーズデイ」がリベンジを誓い再始動！

６月２６日(金)の放送内では木曜レギュラーを中心に構成されるバンド「青春★サーズデイ」に所属する石田明（NON STYLE）の「LOVE IT! ROCK」にかける熱い想いをＶＴＲで公開。前回のステージでの不完全燃焼だったと悔しさをにじませていた石田は再挑戦に向けて「どうしてもやりたい曲がある」と提案。それは、ノンスタイルがコンビの危機になったとき、それを聞いて乗り越えることができたという非常に思い入れの深い一曲だという。このエピソードを聞いたニューヨークのメンバーも熱く共感し、「もう一度スティックを握りましょう！」と、満場一致で「青春★サーズデイ」のリベンジに向けたプロジェクトが始動した。

おいでやす小田が「ハンバーグボーイ」として子どもたちへ贈る使命感とは

番組発の愛されキャラクター「ハンバーグボーイ」としての顔も持つ、おいでやす小田。「ハンバーグボーイは自分にとって授かった大切なものであり、愛着もある。これを全国に広めて浸透させることが自分の使命」と熱弁。幼稚園の訪問やスタジオに遊びに来てくれた子どもたちの笑顔に触れ、「もし希望してくれる子どもたちがいるなら、この夏の代々木のステージで、大勢の子どもたちと一緒にハンバーグボーイを踊りたい！」と、未来のファンへ向けた壮大な夢を語った。

出演者の正式発表は７月末の解禁を予定！