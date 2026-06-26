ハードコアパンクバンド「鉄アレイ」、4人組ロックバンド「Blackor...」のドラマーとして活動したKAKIさんこと柿沼州治さんが、23日に死去したことがわかった。所属バンドの公式SNSで発表された。

発表では「『Blackor...』『鉄アレイ』のドラマー、柿沼州治 儀が、去る6月23日に永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたひとかたならぬご厚情に、心より深謝申し上げます」と感謝を伝えた。

葬儀は7月4日に埼玉県戸田市内の式場で執り行われる予定。故人の遺志により、香典は辞退するとしている。

「Blackor...」はきょう26日に東京・三軒茶屋HEAVEN'S DOORで公演予定。この日は3人で出演するとし、今後については「以降はまだ現状決められておらず決まっていたイベントはバンドさんやスタジオの企画ばかりでお誘いくださった方々には連絡させていただいておりますが温かい御言葉をいただいたり心遣いに感謝いたします」と報告した。

突然の訃報に、ファンからは「また一つの時代が終わった」「カキさんのドラムは本当にかっこよかった」「色気の凄い最高にカッコいいドラマーでした」と、惜しむ声が寄せられている。