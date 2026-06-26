■FIFAワールドカップ2026 グループF 第3戦 チュニジア 1 ー 3 オランダ（日本時間26日、カンザスシティ・スタジアム）

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グループステージ最終戦で、グループFの首位・オランダ（FIFAランク8位）がチュニジア（同45位）と対戦し1ー3でオランダが勝利。さらにグループFのもう1試合、日本（同18位）対スウェーデン（同38位）が1ー1で引き分けとなり、オランダが首位で決勝トーナメント進出を確定させた。

開始早々、試合が動いた。オランダのFWダニエル・マレン（27）のスルーパスをDFデンゼル・ドゥンフリース（30）が受けシュート、最後は相手選手にあたり、そのままゴールに吸い込まれた。オランダが前半3分で先制。さらに同7分には、フリークックからのこぼれ球をFWブライアン・ブロビー（24）が頭で合わせ追加点を叩き込んだ。ブロビーは5得点で大勝したスウェーデン戦で、2得点を決めた若手ストライカー。前半10分までにオランダは複数得点と攻めの勢いを弱めず。前半はチュニジアが4本（枠内シュート1本）に対し、オランダは9本のシュート（枠内シュート2本）で敵陣ゴールを脅かした。

雨が強まる中始まった後半9分、チュニジアがセットプレーからFWハゼム・マストゥリ（28）が頭で合わせて1点を返した直後、同17分にオランダのDWファン・ヘッケ（26）がさらに追加点を決め3−1と点差を広げた。2点リードでアディショナルタイムに入り、チュニジアの猛攻をしのいだオランダは、最後までリードを守り切り勝利した。

3−1で勝利したオランダは勝ち点「7」でグループステージ終了。総得点は10点。日本対スウェーデンは1−1の引き分けで終わり、日本は勝ち点「5」で2位となったため、決勝トーナメント1戦目はグループCの1位ブラジルと対戦する。ブラジルとは通算14試合を行い、今まで1勝2分け11敗と最大の壁となっている相手だ。さらにグループFは、スウェーデンも3位で決勝トーナメント進出を決めた。



【グループF】

オランダ 勝ち点7

日本 勝ち点5

スウェーデン 勝ち点4

チュニジア 勝ち点0

※決勝T進出：オランダ、日本、スウェーデン