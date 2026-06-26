◇W杯北中米大会1次リーグF組 オランダ3―1チュニジア（2026年6月25日 カンザスシティ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、オランダがチュニジアを3―1で破って勝ち点を7に伸ばし、同組1位で決勝トーナメント（T）進出を果たした。決勝T1回戦ではC組2位のモロッコと対戦する。

オランダは開始早々の時間帯に、オウンゴールで先制した。前半3分、右サイドからドゥムフリスがゴール前にグラウンダーの高速クロスを送ると、チュニジアDFスヒリのクリアがそのままネットを揺らした。

その4分後、ラインデルスが蹴り込んだ直接FKをファンダイクが頭で折り返すと、ブロビーが押し込んで幸先良く2点のリードを奪った。

勝負の後半に入ると、チュニジアも意地を見せる。同9分、右CKからマストゥリが頭で合わせて1点差に詰め寄る。

しかし、オランダは同17分、左CKからファンヘッケがニアサイドでそらすと、これをクリアしきれず。再びリードを広げた。

そのまま試合終了の笛が鳴り、オランダは3戦無敗で1次リーグを首位通過。チュニジアは3戦全敗で予選敗退となった。