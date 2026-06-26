■FIFAワールドカップ2026 グループF 日本1−1スウェーデン（日本時間26日、ダラススタジアム）

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サッカー男子日本代表（FIFAランク18位）は、スウェーデン代表（同38位）と1−1の引き分けとなりグループステージ（GS）を2位通過を決めた。日本は決勝トーナメント進出を決め、1回戦でブラジルと対戦する。グループCでGS1位突破のブラジル。グループCでGS2位突破のモロッコ。

日本は迎えた後半11分、前田大然（28）のゴールで先制したが、17分にアントニー・エランガ（24）に同点ゴールを許した。試合はそのまま引き分けで終わった。同時刻開催のオランダがチュニジアに勝利したため1位突破が決定。2位突破となった日本は決勝トーナメント1回戦でグループG1位のブラジルとの対戦が決まった。

日本とブラジルの通算1勝2分11敗。ワールドカップでは2006年ドイツ大会のグループステージで対戦し、1−4で敗れているが、昨年10月の試合では日本が2−0の劣勢から後半に3得点を挙げ逆転。歴史的初勝利を挙げた。